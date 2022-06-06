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У метро Києва змінили графік руху поїздів: що відомо

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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6 червня, 10:35
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Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття
Метро Києва у годину пік. Фото: колаж "Сьогодні"
Метро Києва у годину пік. Фото: колаж "Сьогодні"

У метрополітені Києва інтервал руху поїздів скорочено до 4-5 хвилин у піковий годинник, у міжпіковий – до 8-10 хвилин.

Про це повідомили у міській адміністрації.

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У КМДА також повідомили, що відновлюють роботу другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

Як і раніше, без зупинки поїзда курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Закрито пересадочний вузол "Хрещатик" – "Майдан Незалежності".

З метро Києва приберуть вагони російського виробництва

Як розповіли нам у Київському метрополітені, там планують розпочати активний процес із модернізації та заміни вагонів російського виробництва, якими користується столичне метро, а у Міжнародній асоціації обіцяють допомогу у цьому питанні. Загалом на лініях київської підземки зараз експлуатується 821 вагон. 726 у різні роки були виготовлені на заводах, що знаходяться в РФ.

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