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У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)

30 липня 2021 14:33

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Перепалка почалася між двома чоловіками в вагоні потяга – один з пасажирів побив іншого

Бійку зафіксували очевидці. Фото: колаж "Сьогодні"

Бійку зафіксували очевидці. Фото: колаж "Сьогодні"

У вагоні київського метро сталася бійка між двома чоловікам. Причина – один з пасажирів знаходився в вагоні без маски. Пасажиру зробили зауваження, але у відповідь він вдарив опонента ногою. Чоловік накинувся на безмасочніка і досить жорстоко його побив, завдаючи ударів кулаком по голові.

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Відео бійки з'явилося в соцмережах.

Все відбувалося на очах у інших пасажирів, які їхали в цьому вагоні метро.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що із заявою в поліцію з стосовно побиття в метро до них ніхто не звертався.

"Зараз співробітники поліції вивчають відео самої бійки, яке з'явилося в соціальних мережах. Факт бійки на відео зареєстровано, але заяв до нас не надходило. Також фахівці намагаються відстежити особу чоловіка по відео, але через його погану якість, зробити це поки не вдалося. Розшук чоловіка ведеться", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

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Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легені, який відзначають 1 серпня.

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