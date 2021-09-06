У міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземець пропонував прикордонникам хабар, щоб потрапити в Україну

52-річний іранець, якому відмовили в перетині кордону, запропонував військовослужбовцю хабар в 1000 доларів США

У Києві іноземця затримали на хабарі військовослужбовця. Фото: колаж "Сьогодні"

Прикордонники в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час оформлення рейсу з Анкари виявили громадянина Ірану, який не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні. Крім того, він пропонував хабар співробітникам контрольного пункту.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Після того, як 52-річному іранцю відмовили в перетині кордону, він запропонував військовослужбовцю за 1000 доларів США змінити рішення і допомогти безперешкодно в'їхати в Україну.

"Від неправомірної вигоди прикордонник відмовився", – йдеться в повідомленні.

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Іранець пропонував хабар прикордонникам. Фото: Державна прикордонна служба України

Чоловіка передали поліцейським.

"Бориспіль" очолив рейтинг найбільших українських аеропортів

У липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" став найбільшим в Україні- у нього найзначніший пасажиропотік.

Пасажиропотік аеропортів України в липні і за 7 місяців 2021 року:

аеропорт "Бориспіль": 1 млн 168 тис. / 4 млн 564,9 тис.

аеропорт "Львів": 251 тис. / 763,4 тис.

аеропорт "Київ" (Жуляни): 186,9 тис. / 524,2 тис.

аеропорт "Одеса": 167 тис. / 584,9 тис.

аеропорт "Харків": 147,9 тис. / 553,2 тис.

аеропорт "Дніпро": 32,7 тис. / 144,4 тис.

У статистиці немає аеропорту Запоріжжя, оскільки підприємство не оприлюднило свої дані.

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Всього в липні українські аеропорти обслужили 2 млн 62 тис. пасажирів. Тобто на три найбільші аеропорти припало 77,9% всього авіаційного трафіку України.

Нагадаємо, що: