У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зміниться вартість парковки

На паркувальних майданчиках "Р2" і "Р3" проводяться технологічні роботи

В аеропорту можна скористатися послугами парковок / Фото: Колаж: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" з 1 жовтня тимчасово припинили роботу паркувальні майданчики "Р2" і "Р3". Поки вони будуть працювати виключно для виїзду автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

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"На зазначених паркувальних майданчиках проводяться технологічні роботи. Поки вони працюють тільки на виїзд автомобілів. Ми окремо повідомимо, коли вони запрацюють і на в'їзд", – розповіли сайту "Сьогодні" в прес-службі аеропорту.

Як зміниться оплата

Вартість паркування на "Р2" була 40 гривень, стоянка працювала подобово.

"Тепер на паркувальному майданчику "Р2" буде тільки погодинна оплата – 40 гривень/година. А на паркувальному майданчику "Р3" тариф змінився в бік зменшення. Раніше година парковки коштувала там 40 гривень, а тепер буде 30 гривень. Швидше за все там буде діяти подобова оплата по 300 гривень за добу зберігання авто", – відзначають в прес-службі аеропорту.

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Там зазначають, що раніше паркувальний майданчик "Р2" працюв, як добовий. Але він ближче всіх знаходиться до терміналу і зручніший для зустрічаючих і проводжаючих пасажирів. Залишати там автомобіль на довго, наприклад, на добу, небажано. Тому там буде вводитися погодинна оплата.

Тим часом користувачі соціальних мереж цікавляться: чому закриті паркінги P 4, Р 5, Р 7, Р 8? Мовляв, там є вільні місця, але не можна залишити автомобіль.

В аеропорту спростовують таку інформацію і заявляють, що перераховані паркінги відкриті і працюють в звичайному режимі.

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