У міжнародному аеропорту "Бориспіль" скасували рейс до Італії: що сталося

Співробітники аеропорту не відповідають на питання щодо скасування рейсу

Перевізник Ryanair не виходить на зв'язок. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" скасували рейс до Риму. Цю інформацію можна побачити на табло аеропорту, де повідомляється про скасування рейсу о 13:50.

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Як повідомили, сайту "Сегодня" в аеропорту "Бориспіль" причина скасування рейсу їм невідома.

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"Ми не володіємо такою інформацією. Причину скасування рейсу в Рим потрібно уточнювати у перевізника " , – повідомили нам в прес-службі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Реклама Таку інформацію дає табло на сайті аеропорту. Фото: пресслужба "Борисполя"

Зв'язатися з представниками компанією Ryanair нам не вдалося. Як пояснили в прес-службі аеропорту, представника компанії немає в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва до "Борисполя". Це пов'язано зі зростанням попиту пасажирів на експрес.

Також ми писали, що аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік – приріст в 35%. За шість місяців 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 3 396 944 пасажира.