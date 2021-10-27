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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зловили людей із фейковими COVID-сертифікатами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 жовтня, 15:49
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За кожним із фактів підробки документів буде проведено перевірку та надано їм відповідну правову кваліфікацію
Відкрито кримінальні провадження
Відкрито кримінальні провадження / Фото: Колаж: Сьогодні

На території міжнародного аеропорту "Бориспіль" у семи чоловік було виявлено документи про вакцинацію які можуть містити ознаки підробки.

Про це повідомляє пресс-служба Нацполіції Київської області.

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25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у семи чоловік було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки.

"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів", – йдеться у повідомленні.

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За кожним із фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Скандал із сестрами Савченко

  • 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися до України Документи забрали на експертизу, а слідчі готують сестрам підозри – відкрито кримінальне провадження.
  • Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за фальшивий документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо згідно із законом.
  • А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

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