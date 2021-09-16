У міжнародному аеропорту "Бориспіль" пройшли масштабні навчання (відео)

Результати навчань показали, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших в світі

Учасники діяли, як в реальних ситуаціях / Фото: Колаж: Сьогодні

Сирени, парашутисти, військовий вертоліт, посадка літака на пінну подушку, чорна хмара від гасу, тонни води, 35 одиниць спецтехніки і 170 учасників неймовірного "блокбастера". У Міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших українських аеропортів, пройшли масштабні аварійно-рятувальне навчання.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook .

Реклама

"Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники діяли з максимальною віддачею, як в реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів – понад усе. Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі", – йдеться в повідомленні.

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Реклама

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що: