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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" пройшли масштабні навчання (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
16 вересня, 10:26
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Результати навчань показали, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших в світі
Учасники діяли, як в реальних ситуаціях
Учасники діяли, як в реальних ситуаціях / Фото: Колаж: Сьогодні

Сирени, парашутисти, військовий вертоліт, посадка літака на пінну подушку, чорна хмара від гасу, тонни води, 35 одиниць спецтехніки і 170 учасників неймовірного "блокбастера". У Міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших українських аеропортів, пройшли масштабні аварійно-рятувальне навчання.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook .

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"Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники діяли з максимальною віддачею, як в реальних ситуаціях, адже безпека пасажирів – понад усе. Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі", – йдеться в повідомленні.

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

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Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

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