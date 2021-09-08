У міжнародному аеропорту "Бориспіль" розповіли, скільки пасажирів обслужили в серпні

У серпні цього року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 251 316 пасажирів. З минулого року кількість пасажирів збільшилась на 66%.
Про це повідомляє пресслужба головного аеропорту країни.
Там зазначають, що з них 827 556 – пасажири регулярних рейсів, 423 760 – нерегулярних.
У той же час за вісім місяців 2021-го співробітники аеропорту обслужили 5 816 254 пасажири, з них 3 339 622 – пасажири регулярних рейсів 2 476 632 – нерегулярних.
Порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 66%.
"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи
Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World's Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:
- Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)
- Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)
- Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)
- Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
- Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
- Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)
- Аеропорт "Братислава" (BTS)
- Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)
- Міжнародний Аеропорт Софія (SOF)
Цьогоріч "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте 2019 року він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу.
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- Україна змінила правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.
- У зв'язку із зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також збільшили ємність вже наявних рейсів.