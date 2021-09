У міжнародному аеропорту "Бориспіль" розповіли, скільки пасажирів обслужили в серпні

За вісім місяців 2021-го співробітники аеропорту обслужили 5 млн 816 тис. 254 пасажири

Скільки людей обслужили в "Борисполі" останнього місяця літа. Фото: колаж "Сьогодні"

У серпні цього року міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 1 251 316 пасажирів. З минулого року кількість пасажирів збільшилась на 66%.

Про це повідомляє пресслужба головного аеропорту країни.

Там зазначають, що з них 827 556 – пасажири регулярних рейсів, 423 760 – нерегулярних.

У той же час за вісім місяців 2021-го співробітники аеропорту обслужили 5 816 254 пасажири, з них 3 339 622 – пасажири регулярних рейсів 2 476 632 – нерегулярних.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість пасажирів збільшилась на 66%.

"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World's Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)

Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)

Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)

Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)

Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)

Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)

Аеропорт "Братислава" (BTS)

Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)

Міжнародний Аеропорт Софія (SOF)

Цьогоріч "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте 2019 року він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу.

