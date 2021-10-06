Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зняли заборону на куріння: де дозволено

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 08:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту
Всі кімнати для куріння відновили свою роботу
Всі кімнати для куріння відновили свою роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку багато мандрівників нарікали на заборону куріння в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Як повідомляє "Сьогодні", кімнати для курців відновили свою роботу.

Раніше через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Заборонялося навіть користуватися електронними сигаретами. Курці нарікали на марність цієї заборони, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан, такі жорсткі заходи не приймалися.

Реклама

Читайте також:

Зараз, як повідомили нам в прес-службі аеропорту "Бориспіль" все кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть скористатися цими кімнатами.

Де дозволено курити

  • Естакада, вхід в термінал "D". Облаштовані місця для куріння на естакаді з обох сторін терміналу.
  • Привокзальна площа – місце зустрічі пасажирів, які прилетіли. По обидва боки терміналу обладнані місця для куріння.
  • Літня тераса бізнес-зали для пасажирів рейсів міжнародного напрямку (термінал "D", четвертий поверх).
  • Кімнати для куріння, які розташовані в режимній зоні.

Читайте також:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти