У пошуках здачі: термінали самообслуговування в метро "з'їдають" гроші пасажирів

Одні пасажири не знають, як користуватися терміналом, інші – не хочуть псувати нерви через 10 гривень

Кияни скаржаться на роботу автоматів самообслуговування в метро, де можна поповнювати кількість поїздок на е-квитку . Пасажири обурюються, що термінали не дають здачу. Хто винен і що робити – розбирався сайт "Сегодня"

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В чому причина

"Раніше було простіше. Вставляєш купюру – кількість поїздок поповнюється автоматично, виходячи з суми. А залишок автоматично зараховується на картку Kyiv Smart City. Цей залишок я використовував для покупки при наступній поїздці. Зараз все змінилося. Автомат здачі не дає. Залишок на карту не зараховується. Щоб скористатися здачею – потрібно вводити або емейл, або роздруковувати квитанції. Я кілька разів намагався забрати свою здачу, не вийшло. Вона горіла ", – розповів нам киянин Ростислав.

Є підозра, що отримати здачу після поповнення єдиного квитка не виходить у багатьох пасажирів. Хтось поспішає, хтось не знає, як користуватися терміналом, а хтось не хоче псувати собі нерви через 10 або 20 гривень.

"Я одного разу поповнював е-квиток в автоматі самообслуговування. І не помітив, що автомат не дає здачу. Так втратив 50 гривень, оскільки поспішав у справах. Після цього випадку – поповнюю картку для проїзду тільки в касі метрополітену. Так надійніше і швидше, якщо, звичайно, немає черги в касу ", – розповідає киянин Олександр.

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Реклама / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Метрополітен: не наші термінали

У Київському метрополітені зазначають, що на терміналах самообслуговування по поповненню карток зазначено, що вони не видають здачу. Тим більше, там запевняють, що з стосовно роботи автоматів потрібно звертатися до Міського інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ).

"ГІОЦ повністю відповідає за оплату проїзду і це їх автомати. А сам центр знаходиться в структурі Департаменту інформаційних технологій КМДА. На автоматах навіть вказана "гаряча" лінія ГІОЦ, тому скарги на їх роботу в метрополітені не приймають. А якщо і є нарікання, то наш співробітник показує телефон "гарячої" лінії пасажиру, і він може звернутися зі скаргами за вказаним номером телефону ", – пояснили нам в столичній підземці.

Метрополітенівці запевняють, що доступу до системи ГІОЦ у них немає.

"Єдиний квиток, який пасажир купує в цьому автоматі, він може використовувати на іншому виді транспорту – тролейбусі, трамваї, автобусі, фунікулері. ГІОЦ, як оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду, збирає всі засоби. У них є вся статистика про перевезення пасажирів в Києві. Після цього робиться перерахунок коштів "Київпастрансу" та "Київському метрополітену", – додали в столичному метрополітені.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

У ГІОЦ обіцяють налагодити сервіс

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Сайт "Сегодня" поставив кілька запитань керівництву ГІОЦ. А саме, чому сервіс настільки ускладнили? Чи будуть оновлення, адже перевірити систему – це не проблема. І які скарги від пасажирів приходять безпосередньо в КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр".

З приводу скарг на невидачу здачі з автоматів в ГІОЦ нам нічого не відповіли, але вони явно були.

"На цей момент триває безперервна оптимізація сервісу, в тому числі його інтерфейсу, що можна побачити безпосередньо на екрані терміналу самообслуговування", – пояснив сайту "Сегодня" т.в.о. директора ГІОЦ Олександр Різаєв.

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На питання: куди йдуть невикористані кошти, а саме здача, яку не забирають пасажири, чиновник теж відповів.

"Здача від грошових коштів при поповненні транспортної картки зараховується в" електронний гаманець ". При придбанні QR-квитка термінал самообслуговування пропонує ввести номер мобільного телефону для зарахування залишку грошових коштів на мобільний рахунок ", – зазначає Різаєв.

Нам не змогли надати статистику про те, скільки киян недоотримали свою здачу при користуванні терміналами самообслуговування в метрополітені, і про які суми йдеться.

"Надалі, після проведення тестування оновленого програмного забезпечення терміналів самообслуговування для можливості видачі здачі готівкою, у користувача буде вибір, яким чином отримати свою здачу", – додає Різаєв.

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/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Раніше сайт "Сегодня" розповідав про метро без жетонів і трамваях без талонів і дав відповіді на питання про електронний квиток на потяг у Києві .

Ми також пояснювали, як купити і поповнити в автоматі електронний квиток . Як виявилося, незважаючи на те, що на автоматі є відсік для видачі здачі, отримати її не вдасться.

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