У додатку "Київ Цифровий" оновили функціонал: що змінилось

Відтепер кияни можуть додавати у аккаунт декілька транспортних карт та слідкувати за поїздками своїх дітей

У додатку "Київ Цифровий" з'явились нові функції

У Києві удосконалили міський додаток "Київ Цифровий". Нова версія вже доступна для завантаження киянами. Розробники з КП "ГІОЦ" презентувала розширені функції додатку, передає прес-служба КМДА.

Зміна дозволів транспортної карти

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У новій версії додатку можна змінювати номер телефону та самостійно видаляти транспортну карту з акаунту. Пізніше її самостійно можна додати в інший профіль.

Раніше ж, в цілях безпеки, вона прив’язувалась лише до одного акаунту за номером телефону. Адже, в застосунку відображається історія маршрутів.

Тепер же, можна буде в одному аккаунті зібрати кілька карт. У користувача буде можливість оплачувати проїзд родичів або слідкувати за поїздками дітей.

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Можливість додати учнівські та студентські квитки

У мобільний додаток можна додати учнівські та студентські квитки. При додаванні користувач одразу ж отримує роз'яснення, щодо особливостей використання подібних квитків.

Примітно, що якщо учень чи студент загубить свою карту – може миттєво заблокувати свою транспортну карту та зберегти усі поїздки.

Відтепер доступні учнівські та студентські квитки

Які ще функції доступні?

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Додаток об'єднав у собі головні міські сервіси – серед них не лише зручна оплата проїзду у громадському транспорті чи зручний функціонал.

У додатку доступні:

поповнення транспортної карти;

QR-квитки у смартфоні;

оплата паркування та штрафів;

повернення евакуйованої автівки з QR-кодом.

У додатку можна сплатити штраф за неправильну парковку

Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації України на Diia Summit 2.0 презентувало нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатися на сайті та у мобільному додадку "Дія".