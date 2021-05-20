У додатку "Київ Цифровий" оновили функціонал: що змінилось

У додатку "Київ Цифровий" з'явились нові функції
У Києві удосконалили міський додаток "Київ Цифровий". Нова версія вже доступна для завантаження киянами. Розробники з КП "ГІОЦ" презентувала розширені функції додатку, передає прес-служба КМДА.
Зміна дозволів транспортної карти
У новій версії додатку можна змінювати номер телефону та самостійно видаляти транспортну карту з акаунту. Пізніше її самостійно можна додати в інший профіль.
Раніше ж, в цілях безпеки, вона прив’язувалась лише до одного акаунту за номером телефону. Адже, в застосунку відображається історія маршрутів.
Тепер же, можна буде в одному аккаунті зібрати кілька карт. У користувача буде можливість оплачувати проїзд родичів або слідкувати за поїздками дітей.
В додаток можна додати кілька транспортних карт
Можливість додати учнівські та студентські квитки
У мобільний додаток можна додати учнівські та студентські квитки. При додаванні користувач одразу ж отримує роз'яснення, щодо особливостей використання подібних квитків.
Примітно, що якщо учень чи студент загубить свою карту – може миттєво заблокувати свою транспортну карту та зберегти усі поїздки.
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Відтепер доступні учнівські та студентські квитки
Які ще функції доступні?
Додаток об'єднав у собі головні міські сервіси – серед них не лише зручна оплата проїзду у громадському транспорті чи зручний функціонал.
У додатку доступні:
- поповнення транспортної карти;
- QR-квитки у смартфоні;
- оплата паркування та штрафів;
- повернення евакуйованої автівки з QR-кодом.
У додатку можна сплатити штраф за неправильну парковку
Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації України на Diia Summit 2.0 презентувало нові онлайн-послуги, якими можна буде скористатися на сайті та у мобільному додадку "Дія".