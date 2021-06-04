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Як знайти парковку в Києві – карта паркінгів з'явилася в додатку

4 червня, 14:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Автовласники зможуть на мапі знайти паркомісце, а у додатку матимуть можливість оплатити користування ним

/ Фото: Facebook

У мобільному додатку "Київ Цифровий" з'явиться онлайн-мапа паркінгів, доступних у місті. З її допомогою автовласники зможуть швидко знайти місце для свого авто.

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Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій.

"Програма дасть змогу проаналізувати, в яких частинах міста є необхідність у додаткових паркінгах, оцінити загальну потребу у паркомісцях, а також напрацювати рішення для більш ефективного використання вже наявної паркувальної інфраструктури. Ці дані, в свою чергу, можуть лягти в основу для подальшого планування будівництва у місті", – йдеться в дописі.

За його словами, завдяки зручному пошуку паркомісця, водії менше залишатимуть свої авто вздовж проїжджої частини та у заборонених місцях.

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Програма буде доступна і для інспекторів із паркування. Вони зможуть автоматично фіксувати порушення. А власники зможуть оплатити у додатку штраф за порушення правил. Там же можна буде автоматично внести плату за парковку.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві удосконалили міський додаток "Київ Цифровий". Нова версія вже доступна для завантаження киянами. Розробники з КП "ГІОЦ" презентувала розширені функції додатку.

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