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У роботі Київського метрополітену будуть зміни через футбольний матч: список станцій

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 вересня, 07:30
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Рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів і запобігання масового скупчення пасажирів на платформах станцій
На трьох станціях буде обмежений вхід і вихід
На трьох станціях буде обмежений вхід і вихід / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці сьогодні, 22 вересня, можуть обмежити роботу ряду станцій в Київському метрополітені. Зміни в роботі пов'язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо-Шахтар.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" в Facebook.

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Так, перед початком матчу в Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.

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Після завершення гри можливе закриття входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Зазначається, що відповідне рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів і запобігання масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Коли побудують другий вихід з "Вокзальної"

Раніше ми розповідали, що станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.

Що кажуть влади?

Міська влада вже багато років обіцяють побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

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У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в більш ніж 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

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