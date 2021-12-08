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В роботу громадського транспорту Києва внесли низку змін – список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 07:40
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Сьогодні скасують дев'ять рейсів міської електрички
У рух електричок та автобусів внесли зміни.
У рух електричок та автобусів внесли зміни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві сьогодні, 8 грудня, скасують низку рейсів міської електрички. При цьому зміни торкнуться і наземного громадського транспорту.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Автобус № 118

Зранку затримується рух автобусів № 118 по вул. Басейна, 3 в напрямку КПІ з причини ДТП. На місце викликали поліцію.

Трамваї № 8

Затримується рух трамваїв № 8 по вул. Ахматової, 18 в напрямку ст.м. "Позняки" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух трамваїв №8 організовано по маршруту № 29

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Міські електрички

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна" 8,9,10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00 скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

  • №7410 Борщагівка – Дарниця
  • №7414 Борщагівка – Дарниця
  • №7416 Борщагівка – Дарниця
  • №7418 Борщагівка – Дарниця
  • №7419/7420 Дарниця –Дарниця
  • №7421/7422 Дарниця –Дарниця
  • №7502 – Почайна – Дарниця
  • №7413 Дарниця – Київ-Волинський
  • №7507 – Троєщина – Почайна

Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:

  • №7328 Київ-Волинський – Дарниця
  • №7409 – Дарниця – Київ-Волинський.

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

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"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

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