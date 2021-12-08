В роботу громадського транспорту Києва внесли низку змін – список

В Києві сьогодні, 8 грудня, скасують низку рейсів міської електрички. При цьому зміни торкнуться і наземного громадського транспорту.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Автобус № 118
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Зранку затримується рух автобусів № 118 по вул. Басейна, 3 в напрямку КПІ з причини ДТП. На місце викликали поліцію.
Трамваї № 8
Затримується рух трамваїв № 8 по вул. Ахматової, 18 в напрямку ст.м. "Позняки" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Рух трамваїв №8 організовано по маршруту № 29
Міські електрички
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна" 8,9,10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00 скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
- №7410 Борщагівка – Дарниця
- №7414 Борщагівка – Дарниця
- №7416 Борщагівка – Дарниця
- №7418 Борщагівка – Дарниця
- №7419/7420 Дарниця –Дарниця
- №7421/7422 Дарниця –Дарниця
- №7502 – Почайна – Дарниця
- №7413 Дарниця – Київ-Волинський
- №7507 – Троєщина – Почайна
Також змінюється маршрут прямування електропоїздів:
- №7328 Київ-Волинський – Дарниця
- №7409 – Дарниця – Київ-Волинський.
Чому відбуваються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
Раніше ми писали:
- Вже на початку 2022-го до програми "Київ Цифровий" можна буде додавати віртуальну транспортну картку.
- Київ планує заключити кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці кошти планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.