У резиденцію Санта-Клауса. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" з'являться рейси до Лапландії

Авіакомпанія Windrose збирається виконати кілька рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Лапландію взимку. В системі бронювання рейси коштують на 27 грудня, 3 і 10 січня.
Про це повідомляє Windrose.
Киттиля знаходиться на півночі Фінляндії в провінції Лапландія. Він розташований приблизно в 130 кілометрах від Рованіємі, де розташована резиденція Санта-Клауса.
Де взяти квитки і вартість
Квитки на рейс Київ – Киттиля вже можна забронювати. Найдешевший переліт обійдеться в € 216.
У вартість входить перевезення ручної поклажі (до 7 кілограм) і однієї одиниці багажу (до 23 кілограм).
Нагадаємо, що:
- в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
- VIP-зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP-зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.