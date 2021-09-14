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У резиденцію Санта-Клауса. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" з'являться рейси до Лапландії

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
14 вересня, 09:00
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Місто Киттиля знаходиться на півночі Фінляндії і розташоване приблизно в 130 кілометрах від Рованіємі
Анонсували три рейси в Киттиля з України
Анонсували три рейси в Киттиля з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Windrose збирається виконати кілька рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Лапландію взимку. В системі бронювання рейси коштують на 27 грудня, 3 і 10 січня.

Про це повідомляє Windrose.

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Киттиля знаходиться на півночі Фінляндії в провінції Лапландія. Він розташований приблизно в 130 кілометрах від Рованіємі, де розташована резиденція Санта-Клауса.

Де взяти квитки і вартість

Квитки на рейс Київ – Киттиля вже можна забронювати. Найдешевший переліт обійдеться в € 216.

У вартість входить перевезення ручної поклажі (до 7 кілограм) і однієї одиниці багажу (до 23 кілограм).

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Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP-зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP-зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

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