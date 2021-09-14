У резиденцію Санта-Клауса. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" з'являться рейси до Лапландії

Місто Киттиля знаходиться на півночі Фінляндії і розташоване приблизно в 130 кілометрах від Рованіємі

Анонсували три рейси в Киттиля з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Windrose збирається виконати кілька рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Лапландію взимку. В системі бронювання рейси коштують на 27 грудня, 3 і 10 січня.

Про це повідомляє Windrose.

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Киттиля знаходиться на півночі Фінляндії в провінції Лапландія. Він розташований приблизно в 130 кілометрах від Рованіємі, де розташована резиденція Санта-Клауса.

Де взяти квитки і вартість

Квитки на рейс Київ – Киттиля вже можна забронювати. Найдешевший переліт обійдеться в € 216.

У вартість входить перевезення ручної поклажі (до 7 кілограм) і однієї одиниці багажу (до 23 кілограм).

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