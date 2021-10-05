Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Мережі опублікували свіжі фото з будівництва метро на Троєщину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 жовтня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Будівельники продовжують облаштування тунелів і піщаних насипів
Вже будують два тунелі для майбутньої станції «Райдужна»
Вже будують два тунелі для майбутньої станції «Райдужна» / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві триває будівництво лінії метрополітену на житловий масив Троєщина. На Русанівських садах активно ведуться роботи.

У Мережі опублікували нові фото з місця робіт в групі "Троєщина" в Facebook.

Реклама

Як видно на фото, будівельники продовжують роботи з облаштування тунелів.

Будівельні роботи тривають. Фото: Анатолій Білуха
Будівельні роботи тривають. Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

Також триває будівництво огороджувальних конструкцій метрополітену і влаштування насипу.

Реклама

Метрополітен з'єднає кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина. Фото: Анатолій Білуха
Метрополітен з'єднає кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина. Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

Будівництво з п'яти етапів

Як повідомляють в КМДА, поетапне будівництво четвертої лінії метрополітену буде здійснюватися окремими ділянками, перша з яких буде від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

Читайте також:

Реклама

Важливою складовою нової гілки столичного метрополітену стане Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, основною функцією якого є метросполучення між правим і лівим берегами Києва.

Вже побудовані три станції нової лінії. Фото: Анатолій Білуха
Вже побудовані три станції нової лінії. Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

Сьогодні вже йде будівництво станцій метро на нижньому ярусі моста, а також на лівому березі, де метро піде під землею. Також вже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна".

На Лівому березі буде станція "Райдужна". Фото: Анатолій Білуха
На Лівому березі буде станція "Райдужна". Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

У 2021 року КП "Київський метрополітен", як замовнику передбачено фінансування в обсязі 30 млн грн. Перша ділянка буде включати шість станцій.

Зокрема, з'являться станції:

  • "Глибочицька" (з пересадкою на ст. Метро "Лук'янівська");
  • "Подільська" (з пересадкою на ст. Метро "Тараса Шевченка");
  • "Суднобудівна";
  • "Труханів острів";
  • "Затока Десенка";
  • "Райдужна".

Зараз в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже практично побудовані три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка". На черзі станція на лівому березі – "Райдужна".

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти