У Мережі опублікували свіжі фото з будівництва метро на Троєщину

Будівельники продовжують облаштування тунелів і піщаних насипів

Вже будують два тунелі для майбутньої станції «Райдужна» / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві триває будівництво лінії метрополітену на житловий масив Троєщина. На Русанівських садах активно ведуться роботи.

У Мережі опублікували нові фото з місця робіт в групі "Троєщина" в Facebook.

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Як видно на фото, будівельники продовжують роботи з облаштування тунелів.

Будівельні роботи тривають. Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

Також триває будівництво огороджувальних конструкцій метрополітену і влаштування насипу.

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Метрополітен з'єднає кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина. Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

Будівництво з п'яти етапів

Як повідомляють в КМДА, поетапне будівництво четвертої лінії метрополітену буде здійснюватися окремими ділянками, перша з яких буде від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна".

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Важливою складовою нової гілки столичного метрополітену стане Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, основною функцією якого є метросполучення між правим і лівим берегами Києва.

Вже побудовані три станції нової лінії. Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

Сьогодні вже йде будівництво станцій метро на нижньому ярусі моста, а також на лівому березі, де метро піде під землею. Також вже будують два тунелі для майбутньої станції "Райдужна".

На Лівому березі буде станція "Райдужна". Фото: Анатолій Білуха / Фото: Facebook

У 2021 року КП "Київський метрополітен", як замовнику передбачено фінансування в обсязі 30 млн грн. Перша ділянка буде включати шість станцій.

Зокрема, з'являться станції:

"Глибочицька" (з пересадкою на ст. Метро "Лук'янівська");

"Подільська" (з пересадкою на ст. Метро "Тараса Шевченка");

"Суднобудівна";

"Труханів острів";

"Затока Десенка";

"Райдужна".

Зараз в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже практично побудовані три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка". На черзі станція на лівому березі – "Райдужна".

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