Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Мережі показали, як Київський метрополітен тріщить по швах – чи це правда

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 12:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через трухляві шпали болти зовсім не тримають полотно, а рейки йдуть хвилею
Дігери показали, що столична підземка у поганому стані
Дігери показали, що столична підземка у поганому стані / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі розповсюджується відео, в якому дігери показали жахливий стан залізничного полотна у Київському метрополітені. Сайт "Сьогодні" дізнався, чи це правда.

Що з підземкою

У ролику хлопці показують, що нібито рейки у поганому стані, а також розхитані болти.

Реклама

"Це абсолютно небезпечно для пасажирів" , – каже один із дігерів.

Що кажуть представники метро

У столичній підземці нам сказали, що ролик не першої свіжості.

Реклама

"Несвіже відео, а заради хайпа дігери ще не таке покажуть. Шляхове господарство проходить регулярні перевірки та заміни дефектних одиниць", – відповіли у метрополітені.

Як працював Київський метрополітен у перші роки

6 листопада Київському метрополітену виповнився 61 рік. Московська підземка запрацювала 6 листопада 1960 року. З того часу кияни користуються підземними магістралями. Перші п'ять станцій – "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро" були неймовірно популярними у пасажирів.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 872

захворіло за тиждень в Києві

+5%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти