У Солом'янському районі Києва влітку закриють лінію швидкісного трамвая: дата

Також будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту

У Солом'янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

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Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Перекриття руху попередньо планується з середи, 2 червня.

"Як ідеться у розпорядженні КМДА № 1195, трамвайний рух тимчасово закриють через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що на час виконання робіт буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо.

Раніше ми писали, що в Києві знову ремонтували міст Кличко. Цього разу працівники встановили склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю.

Нагадаємо, буквально відразу після відкриття з дорогим мостом і його скляною підлогою почалися проблеми. Тоді відвідувачі помітити перші тріснуте скло. З'явилася версія, що скло обстріляли знизу. У той же час мер Києва Віталій Кличко заявляв, що має місце диверсія і до винних буде застосовано найсуворіше покарання.