У столиці виявлено транспорт, вхід на який не контролює поліція (фото)

У Києві виявлено транспорт вхід на який не контролює поліція – це київський фунікулер. Перевірив кореспондент "Сьогодні".
На вході немає ні жодного поліцейського, ні нацгвардійця.
Хоча місцеві співробітниці суворіші за будь-якого правоохоронця.
Вони зажадали і спецпропуски, і службове посвідчення.
Ще й друк розглянули і фото на посвідченні оцінили. Загалом, суворіші спецслужб.
До речі, через те, що пасажирів небагато, фунікулер збільшив інтервал руху.
Тепер чекати поїздки необхідно 5-7 хвилин. Вагон віз тільки одного пасажира – кореспондента "Сьогодні".
Раніше ми писали, що в Києві через локдаун велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки.
Яка ситуація на дорогах була в перший день локдауну, читайте в нашому спецонлайні.
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