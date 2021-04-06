У столиці виявлено транспорт, вхід на який не контролює поліція (фото)

А вагон віз тільки одного пасажира

У Києві виявлено транспорт вхід на який не контролює поліція – це київський фунікулер. Перевірив кореспондент "Сьогодні".

Реклама

На вході немає ні жодного поліцейського, ні нацгвардійця.

Хоча місцеві співробітниці суворіші за будь-якого правоохоронця.

Реклама

Вони зажадали і спецпропуски, і службове посвідчення.

Реклама

Ще й друк розглянули і фото на посвідченні оцінили. Загалом, суворіші спецслужб.

До речі, через те, що пасажирів небагато, фунікулер збільшив інтервал руху.

Реклама

Тепер чекати поїздки необхідно 5-7 хвилин. Вагон віз тільки одного пасажира – кореспондента "Сьогодні".

Раніше ми писали, що в Києві через локдаун велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки.

Яка ситуація на дорогах була в перший день локдауну, читайте в нашому спецонлайні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама