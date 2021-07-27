Русский
$ 26,98
31,81
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У столиці відзначають день Хрещення Київської Русі. Центр міста перекриють – список вулиць

27 липня 2021 9:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Сьогодні поліцейські заступлять на посилене чергування – через заходи частина міста буде перекрита

Через центр міста тимчасово не проїхати

Через центр міста тимчасово не проїхати / Фото: Сьогодні

У Києві у вівторок, 27 липня, посилили заходи безпеки і тимчасово перекрили центральні вулиці через святкування 1033-річчя Хрещення Русі.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Читайте також: Торжество православ'я у карантин: у Запоріжжі проходить хресний хід (фото, відео)

Сьогодні в місті пройде хресний хід, тому правоохоронці заступлять на посилене чергування. За порядком стежитимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками.

В тренді
На Хрещатику спалахнула пожежа, дим видно з лівого берега Києва – всі подробиці

Які вулиці вже перекрили:

  • Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • Михайлівську (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • Велику Житомирську (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
  • Трьохсвятительську (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • Володимирський узвіз (від Європейської площі до Поштової площі);
  • Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • Паркову дорогу (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Де перекриють рух з 14:00:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Нагадаємо, раніше ми писали, що сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою.

Реклама

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Загадки Київського метрополітену: секрети трьох станцій-близнючок (фото)
Загадки Київського метрополітену: секрети трьох станцій-близнючок (фото)Інші новини
У міжнародному аеропорту
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" скасували рейс до Італії: що сталосяТранспорт
У
У "Борисполі" пасажири скаржаться на корупційну схему з ПЛР-тестами (фото)Транспорт
Таємниці київського метрополітену: кований вождь, бактерії-шкідники та потоп
Таємниці київського метрополітену: кований вождь, бактерії-шкідники та потопТранспорт
Київ накрив ураган. Вигляд затопленої станції метро
Київ накрив ураган. Вигляд затопленої станції метро "Берестейська" всередині (відео)Транспорт
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)
Суддю від роботи не усунули. Подробиці п'яного ДТП в Києві (відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти