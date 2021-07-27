У столиці відзначають день Хрещення Київської Русі. Центр міста перекриють – список вулиць

Сьогодні поліцейські заступлять на посилене чергування – через заходи частина міста буде перекрита

Через центр міста тимчасово не проїхати / Фото: Сьогодні

У Києві у вівторок, 27 липня, посилили заходи безпеки і тимчасово перекрили центральні вулиці через святкування 1033-річчя Хрещення Русі.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Сьогодні в місті пройде хресний хід, тому правоохоронці заступлять на посилене чергування. За порядком стежитимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками.

Які вулиці вже перекрили:

Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

Михайлівську (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

Велику Житомирську (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

Трьохсвятительську (від Михайлівської площі до Європейської площі);

Володимирський узвіз (від Європейської площі до Поштової площі);

Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

Паркову дорогу (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Де перекриють рух з 14:00:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Нагадаємо, раніше ми писали, що сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою.

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