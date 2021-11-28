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"Вічні вибачення". Кияни оригінально обурилися непрацюючою станцією "Індустріальна" (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 22:09
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Щоб висловити своє невдоволення, мешканці столиці почали залишати "записки" прямо у трамваї
Ремонт на станції "Індустріальна" обіцяли завершити ще влітку.
Ремонт на станції "Індустріальна" обіцяли завершити ще влітку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Киян дістав тривалий ремонт станції швидкісного трамвая "Індустріальна". Ремонт обіцяли завершити до кінця серпня, але трамваї не зупиняються на станції досі.

Кореспондент "Сьогодні" зауважив, як мешканці столиці висловлюють своє обурення.

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У оголошенні у трамваї 1К увечері в неділю хтось зазначив, що через ремонт на станції у киян просять "вічне вибачення за незручності" .

Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

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Ремонт на "Індустріальній"

Його розпочали у травні 2021 року. Тоді зупинили рух швидкісного трамвая маршрутами №1 та №3 – від станції "Старовокзальна" на Борщагівку.

Водночас ремонт пообіцяли закінчити у серпні. І справді рух трамвая відновили, але при цьому станцію "Індустріальну" закрито досі. Ремонт там триває.

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік містом – багато заторів і скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Також вони провадяться на основних магістралях міста.

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"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через це відбуваються збої у роботі громадського транспорту як уранці, так і ввечері.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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