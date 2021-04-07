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Вестибюль станції метро в Києві затягнули плівкою

7 квітня, 16:42

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Підхід до непрацюючої частини станції огороджений стрічкою

Через локдаун київське метро стало недоступним для більшості пасажирів. І поки поїзди перевозять невелику кількість містян за спецперепустками, в самій підземці намагаються отримати користь від обмежень, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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На станції метро "Позняки" повністю затягнули плівкою непрацюючий вестибюль. Пасажирам видно, що там горить світло і пересуваються робітники. Підхід до непрацюючої частини станції огороджено стрічкою.

"Схоже на лабораторію з вирощування конопель. Такі поліція показує по ТБ. Цікаво, що відбувається за цією плівкою", – цікавляться пасажири.

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У Київському метрополітені нам пояснили навіщо плівка на "Позняках".

"На непрацюючому вестибюлі станції метро "Позняки" проводиться заміна турнікетів. Старі знімаємо – нові ставимо. Плануємо все закінчити цього тижня. Наступного тижня такі роботи будуть виконані на станції метро "Видубичі", – пояснили нам в Київському метрополітені.

Поки незрозуміло, коли обладнають новими турнікетами працюючі виходи на двох зазначених станція метро. У підземці додають, що роботи із заміни турнікетів триватимуть і на інших станціях.

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Раніше ми писали, що в метро Києва переглянуть інтервали руху поїздів.

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Київ метро турнікети плівка

Джерело: Сьогодні

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