Відео дня. У Києві пасажирам довелося штовхати поламану маршрутку

НП сталася на вулиці Академіка Туполєва

У столиці чоловікам довелося штовхати транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати поламаний транспорт, щоб дістатися на роботу. Відео інциденту опублікували у Мережі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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НП сталася на вулиці Академіка Туполєва. У ролику видно, що маршрутка не змогла завестись.

Четверо чоловіків доклали фізичних зусиль, щоб транспорт зміг продовжити рух самостійно.

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У Києві поліція розпочала "полювання на корита"

У четвер, 25 листопада, патрульна поліція Києва розпочала "полювання на корита". За допомогою мобільних станцій діагностики копи перевіряють у пасажирського та вантажного транспорту зношеність шин та техстан рульового управління.

У столиці на Кільцевій копі почали зупиняти такий транспорт.

Діагностична станція поліції є автобусом, у якому є все необхідне обладнання. Копи надягають його на кермо транспорту, який зупинили, вимірюють також зношеність шин.

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Варто зазначити, що такі перевірки розпочалися із середини листопада, але зараз копи показали, як вони виглядають на практиці.

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