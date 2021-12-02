Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Відео дня. У Києві пасажирам довелося штовхати поламану маршрутку

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 грудня, 12:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
НП сталася на вулиці Академіка Туполєва
У столиці чоловікам довелося штовхати транспорт
У столиці чоловікам довелося штовхати транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пасажирам маршрутки довелося штовхати поламаний транспорт, щоб дістатися на роботу. Відео інциденту опублікували у Мережі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Реклама

НП сталася на вулиці Академіка Туполєва. У ролику видно, що маршрутка не змогла завестись.

Четверо чоловіків доклали фізичних зусиль, щоб транспорт зміг продовжити рух самостійно.

Реклама

У Києві поліція розпочала "полювання на корита"

У четвер, 25 листопада, патрульна поліція Києва розпочала "полювання на корита". За допомогою мобільних станцій діагностики копи перевіряють у пасажирського та вантажного транспорту зношеність шин та техстан рульового управління.

У столиці на Кільцевій копі почали зупиняти такий транспорт.

Діагностична станція поліції є автобусом, у якому є все необхідне обладнання. Копи надягають його на кермо транспорту, який зупинили, вимірюють також зношеність шин.

Реклама

Варто зазначити, що такі перевірки розпочалися із середини листопада, але зараз копи показали, як вони виглядають на практиці.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 704

захворіло за тиждень в Києві

-6%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти