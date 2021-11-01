Відео дня. У Києві противника вакцинації вигнали з маршрутки

Українцям потрібно мати свідоцтво про вакцинацію, щоб вільно пересуватися країною

Здоровий імунітет? Противника вакцинації висадили з маршрутки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловіка висадили із маршрутки. У нього не було COVID-сертифіката та тесту на коронавірус.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

"Я не можу працювати, я не можу пересуватися, я не можу харчуватися, я не можу жити. Це обмеження прав людини", – сказав чоловік.

Чоловіка запитали, чи планує він вакцинуватися.

"Ні. Тому що я маю здоровий імунітет, навіщо мені вакцинуватися?" – відреагував чоловік.

Його запитали, як він визначив свій імунітет.

"Я здоровий чоловік. Навіщо мені вакцинуватися? Я не хворію. Я не хворів ніколи нічим", – відповів чоловік.

За його словами, він увійшов до автобуса в масці. Але навіть на відео видно, що його маска не закриває носа. Але він на це не звертає уваги.

Реклама

Як виходитиме чоловік із ситуації надалі – поки сам не вирішив.

Під час перевірки поліцією COVID-сертифікатів почалися конфлікти

Проїзд у громадському транспорті дозволено за наявності хоча б жовтого COVID-сертифікату (однієї дози вакцини від коронавірусу), негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, який зроблено не пізніше, ніж 72 години тому. Сайт "Сьогодні" зібрав реакції людей на введення карантинних обмежень у Києві.

Реклама

На пасажира з міжобласного автобуса склали протокол через відсутність маски та сертифіката. Він крикнув, що його зарплата 6 тисяч гривень, а штраф 17 тисяч.

Але є й ті люди, які підтримують вакцинацію.

"Людина сама робить собі гірше. І поліція дуже мляво до цього ставиться. Треба жорстко на це реагувати. Я прихильник здоров'я, життя дітей, людей і всіх. Але ця вакцинація не від епідемії, а від смерті. Треба щоб кожен зрозумів", – каже киянка Наталія Миколаївна.

Раніше ми писали: