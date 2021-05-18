Відео дня. У Києві таксист читав книгу, поки віз клієнта

Пасажир зняв на відео, як таксист sз інтересом читає твір за кермом

У Києві очевидці зняли на відео, як таксист читає книгу під час руху автомобіля. Певне, водій із пасажиром застрягли в пробці. Щоб не втрачати дорогоцінний час чоловік читав і вів машину одночасно.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Новий рівень боротьби з нудотою в пробках від столичних таксистів", – пишуть у Мережі.

Як можна зрозуміти з відео, навіть наявність пасажира в салоні авто таксиста не бентежить. Швидше за все, книга була дуже цікавою.

Раніше ми писали, що під Києвом таксист обікрав і убив власну тітку.

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Нагадаємо, що в столиці таксист збив маленьку дитину – батьки в той момент випивали. Аварія сталася на вулиці Карла Маркса. Там дитина несподівано вискочила на дорогу прямо перед машиною.