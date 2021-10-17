VIP-місця для найрозумніших: в Києві покарали чергових "героїв парковки" (фото)

У Києві знову покарали "героїв парковки". Цього разу порушники обрали для себе VIP-місця на газоні.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
На фото видно, що автомобілі припарковані з порушенням – їх загнали на газон.
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"Комунальники вирішили провчити порушників і зробили рів для прокладки електромережі. Тепер водіям потрібно вирішити головоломку перед тим, як вибратися на дорогу", – йдеться у підписі до фото.
Комунальники заблокували виїзд для автомобілів. Фото: Ху*овий Київ
Реакція соцмереж
У коментарях похвалили рішення комунальників.
"Потрібно було навколо обкопати і що б ширина метра півтора" , – пише один з коментаторів.
Але була і критика: "Після такого окопу вже і газон не газон, а побоїще. А мета яка? Зберегти траву".
Не перше покарання для "героїв парковки"
Минулого тижня в Києві BMW на парковці обклали бетонними брилами. Авто припаркувалася між жовтими блоками, які тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив і заблокував виїзд для автомобіля.
Раніше ми писали:
- Кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.
- У Києві "героїня парковки" заблокувала доступ до електропідстанції. 16 будинків на Позняках залишилися без світла.