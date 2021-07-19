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Вода сягає капотів. У Києві через зливу перекрили проспект Перемоги

19 липня 2021 13:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Авто на цій дорозі застрягли у заторах- на проспекті сталося кілька ДТП

У Києві через сильний дощ 19 липня перекрили рух по проспекту Перемоги.

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Про це повідомили в патрульної поліції столиці.

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Злива затопила вулицю, авто насилу проїжджали по цій ділянці – вода практично сягала капотів. Коли рух відновлять – невідомо.

Згідно з даними Google maps, авто на цій дорозі застрягли у величезних заторах. Практично весь проспект позначений червоним. Також на цій ділянці сталося кілька ДТП.

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Проспект Перемоги паралізований. Скріншот
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Зазначимо, що негода накоїла лиха у багатьох районах столиці і в передмісті. Станцію "Академмістечко" закрили частково – через підтоплення не працює вестибюль №1. Також закрили на вхід і вихід станцію "Берестейська" – її теж підтопила сильна злива.

Також "Сьогодні" зібрали добірку відео того, що накоїла буря і гроза у різних районах міста.

Крім того, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив усе на своєму шляху.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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