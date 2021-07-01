Без Росії не обійшлося. Чому Анталія не прийняла українських туристів і що з ними зараз

Авіарейси перенесені через відсутність дозволу з боку Туреччини – в чому причина

В аеропорту "Бориспіль" затримка рейсів МАУ. Фото: УНІАН

В аеропорту "Бориспіль" 1 липня сталась масова затримка вильотів авіакомпанії МАУ до Туреччини. Вона торкнулася пасажирів, які повинні були відправитися на курорт Анталія. Відразу чотири рейси МАУ PS 6237, PS 6233, PS 5333, PS 5331, за планами, вилетять із запізненням в 5-10 годин.

Що кажуть в "Борисполі"

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" нам повідомили, що вже почалася посадка на рейси до Анталії.

"Вже розпочато посадку на частину рейсів, які у нас є, і їхнє відправлення було перенесено. Поки залишається тільки один рейс на Туреччину в режимі очікування. Це більше 150 осіб, вони чекають свого вильоту", – повідомили сайту "Сьогодні" в аеропорту "Бориспіль".

Там кажуть, що отримано дозвіл на виліт від турецької сторони.

"Дозвіл від Туреччини отримано і вже частина літаків полетіла, а пасажирів рейсу, який перенесений на вечір, авіакомпанія перевезла до готелю", – повідомили нам в аеропорту.

Там не озвучують причини затримки рейсів. Але мабуть, щось сталося в Туреччині, оскільки в аеропорту кажуть, що після отриманого "добра" з Туреччини частина літаків вже вилетіла.

Скільки рейсів затримується з Туреччини до Києва, в аеропорту "Бориспіль" не змогли відповісти.

Версія МАУ

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У компанії МАУ зазначають, що затримки обумовлені різким сезонним збільшенням кількості рейсів, а також відновленням авіасполучення між Туреччиною і Росією, що спричинило істотне ускладнення регулювання слотів. У зв'язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

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За словами керівника пресслужби авіакомпанії МАУ Дмитра Дешина, через затримки з відправкою рейсів неприємностей зазнали кількасот осібк.

"Йдеться про шість рейсів – чотири з Києва і два з регіонів. Кожен з них везе більше сотні пасажирів або близько сотні. Ми поки не підраховували точну кількість, вона буде відома, але пізніше", – повідомив нам Дмитро Дешин.

Кожен виліт узгоджується з владою Туреччини.

Хто компенсує затримку рейсів

Стосовно компенсацій за затримку рейсів, через які туристи втратили по півдня відпочинку і зазнали певних незручностей, то в авіакомпанії МАУ кажуть, що такі моменти слід узгоджувати з туроператорами.

"Одна справа відповідальність за обслуговування перельоту. Але ще є умови самого туру, які узгоджують при його купівлі. Вони абсолютно різні. Тому важко коментувати це питання. На жаль, це не регулярні рейси, де вся 100% відповідальність лежить на перевізнику і аеропортах", – повідомили нам в авіакомпанії МАУ.

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Зараз авіаперевізник надає допомогу пасажирам затриманих рейсів. Зокрема, всі, хто мав вилетіти з Києва, Харкова та Львова, забезпечені гарячим та холодним харчуванням.

Пасажирів, які чекали повернення до Києва на зазначених рейсах в зворотному напрямку з Туреччини, перевезли до готелів, забезпечили харчуванням і організували трансфер в новий час вильоту.

Увага! Графік вильотів змінився

Варто зазначити, що в зв'язку з затримкою авіарейсів з України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія – Київ і Анталія – Одеса.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії взаємодіяти з авіаперевізником", – написав прессекретар МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

Раніше ми писали, що в Харкові на дев'ять годин затримали авіарейс МАУ.

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Нагадаємо, що в "Борисполі" пасажири МАУ запізнилися на рейс через черги. В авіакомпанії повідомили, що через залишених в аеропорту "Бориспіль" пасажирів МАУ проводить власне розслідування.