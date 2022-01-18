Відео дня. "Затори" дісталися і київського метро

У столичному транспорті в годину пік часто можна спостерігати величезні черги

У столичному метро багато людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вранці 18 січня у метрополітені стався колапс. На одній із станцій спостерігається велике скупчення пасажирів.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що сталося?

На станції метро "Позняки" помітили велику кількість людей. До турнікетів стоять величезні черги. Як нам розповіли у метрополітені, це звичайна година пік, коли великий пасажиропотік.

Також кажуть, що вранці на "Позняках" вистояти чергу до турнікетів – це як традиція.

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У Києві масштабний збій у роботі транспорту

У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях . З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.

Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.