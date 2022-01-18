Відео дня. "Затори" дісталися і київського метро

У Києві вранці 18 січня у метрополітені стався колапс. На одній із станцій спостерігається велике скупчення пасажирів.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Що сталося?
На станції метро "Позняки" помітили велику кількість людей. До турнікетів стоять величезні черги. Як нам розповіли у метрополітені, це звичайна година пік, коли великий пасажиропотік.
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Також кажуть, що вранці на "Позняках" вистояти чергу до турнікетів – це як традиція.
У Києві масштабний збій у роботі транспорту
У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях . З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.
Затримується рух трамваїв №12, 17 Лісовою трасою через дерево, що впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
Також змінено рух автобусів №37 на вул. Бударіна – дерево впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №37 організований через спорткомплекс "Чайка".
Змінено рух автобусів №104 на вул. Лермонтова (Бортничі) – дерево впало. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №104 організований до вул. Промислової.
Затримується рух трамваїв №12, 17, 19 на площі Шевченка із технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
У Києві замінували станцію метро
17 січня замінували станцію метро "Позняки". У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що анонімне повідомлення надійшло до кол-центру СБУ.
Станцію метро закрили у вечірню годину пік, коли тисячі мешканців спального району повертаються з роботи. Людям довелося виходити з метро на Осокорках та добиратися додому пішки чи маршрутками.