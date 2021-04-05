"Возимо повітря". Київські маршрутки вже цього тижня можуть зупинити роботу

У перший день жорсткого локдауну в Києві багатьох містян здивувала робота маршруток. Кореспондент "Сьогодні" особисто проїхав у двох маршрутках, де водії навіть не запитали про наявність довідки, що дозволяє проїзд, тільки взяли плату за послугу. Чому так відбувається, ми поцікавилися в Ігоря Мойсеєнка, голови Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Реклама

У Голосіївському районі Києва маршрутки контролювала поліція і забороняла входити в салон пасажирам, у яких немає спецперепустки. А ось на Позняках ніхто нічого не перевіряв.

В асоціації відзначають, всі водії маршруток проінструктовані – вхід у салони автобусів здійснюється тільки за наявності у пасажира спеціальної перепустки.

"На всіх великих транспортних вузлах і розв'язках чергують співробітники поліції і Нацгвардії, які контролюють наявність у пасажирів маршруток спецперепусток. Поки що наших водіїв не штрафують за перевезення пасажирів без цього документа – обмежуються усними попередженнями. Але так буде недовго", – пояснює сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

За його словами, у більшості пасажирів маршруток спецперепусток немає взагалі. Їх нібито ще будуть видавати на столичних підприємствах.

"Транспорт у Києві їздить порожній. І комунальний, і наш. У салонах майже немає людей. Деякі водії їдуть у парк. Я думаю, що нам на цьому тижні доведеться зупинити свою роботу. Ми фактично возимо повітря – немає ні виторгу, ні пасажиропотоку. А пальне нам вже відмовилися видавати без передоплати. Тому, думаю, ми зупинимося. Тут два варіанти: витратити все пальне і збанкрутувати або ж зупинитися і зберегти наявні ресурси до закінчення локдауну. Поки ми ще не вирішили", – зазначає Ігор Мойсеєнко.

Реклама

Він пояснює, що багато водіїв самі хочуть припинити працювати і перечекати ці складні тижні.

"Тепер саме стартує сезон весняних робіт. І багато водіїв вирішують звільнитися і посадити картоплю. Навіщо їм всі ці нерви, якщо вони зможуть спокійно посидіти 1-2 місяці вдома? На жаль, це вони собі можуть дозволити. В останні 2-3 роки хороші водії – великий дефіцит. Шофери розуміють, що вони відпочинуть кілька місяців і потім знову повернуться. Звичайно ж, їх приймуть назад на роботу, так би мовити, відірвуть з руками і ногами, оскільки дефіцит водіїв просто величезний", – каже Мойсеєнко.

Цікава деталь. До Києва сьогодні приїжджали маршрутки зі столичного передмістя, десятки машин. І пасажири цих автобусів були без спецперепусток.

"Так, ситуація має вигляд абсурду, тому що в приміських маршрутках спецперепустки не потрібні. Тобто пасажири з Броварів, Ірпеня, Бучі або Гостомеля спокійно приїжджають до Києва. Так само люди і їдуть з міста. У приміських маршрутках спеціальні перепустки не потрібні", – каже голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Реклама

Раніше ми писали, як столиця пристосувалася до нового початку карантину.

Також нагадаємо, як кияни намагалися прорватися в транспорт.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама