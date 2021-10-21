Все про подорожчання проїзду в Києві: коли піднімуть ціни і на скільки

Влада Києва знову заявила про намір підвищити вартість проїзду в міському транспорті. Тема жваво обговорювалася влітку цього року, але зараз назріла з новою силою. Нагадаємо, тоді вартість проїзду пропонували підвищити до 20-25 гривень.
Сайт "Сьогодні" поспілкувався з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником.
На скільки подорожчає вартість проїзду, які запити у перевізників – "Київського метрополітену" і "Київпастрансу"?
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- Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми у будь-якому разі будемо вивчати їх розрахунки. Набір складових такий: чи зможуть містяни платити такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз.
Чому раптово назріло питання з подорожчанням вартості проїзду?
- Відбулася фінансова накладка з вартістю опалення. Не піднімаючи вартості опалення для киян, ми будемо змушені дотувати теплоенергетичний комплекс міста. А це означає, що іншого виходу, як перегляд тарифів на проїзд у міському транспорті, у нас просто немає.
Але остаточних розцінок за проїзд ще немає? Тариф буде менший, ніж 20 гривень?
- Однозначно. Він точно не буде 20 гривень.
Великі витрати
Раніше експерти пропонували підвищувати вартість проїзду в транспорті Києва поступово, наприклад, двічі на рік по 2 або 3 гривні. Це можливо?
- Це вже економіка. Ми зараз повинні зробити економічні розрахунки, щоб зрозуміти, як виводити наші транспортні підприємства зі збитків. Все потрібно рахувати. А поступове підняття вартості проїзду накладає на міський бюджет додаткові витрати.
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Коли готуватися?
Якщо проїзд у Києві подорожчає, то це буде не раніше березня місяця? Адже треба провести громадські слухання...
- Можу сказати, що проїзд у міському транспорті подорожчає точно не цього року. Думаю, це станеться на початку наступного року.
Золота електричка
Нова вартість проїзду в метрополітені та наземному транспорті буде відрізнятися?
- Вартість перевезень пасажирів у метро і в наземному транспорті істотно не відрізняється. З огляду на те, що ми точно не будемо встановлювати ті тарифи, які просять транспортники. Єдине, що у нас вибивається із загального рівня – це вартість проїзду в міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира становить понад 71 гривню, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки від 6,21 грн.
Обіцяє гнучкі знижки
Пільги та знижки на проїзд зміняться після подорожчання?
- Ні. Пільги всі збережуться, хоча це і додаткові витрати з бюджету. Містянам буде запропонована гнучка і зрозуміла система проїзних, які дозволять людям економити. Можу сказати, що проїзд по проїзному буде дешевшим, ніж одноразова поїздка в транспорті.
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