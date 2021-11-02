Все тільки починається. Як довго діятиме карантин у Києві?

Столиця знаходиться на початку піку захворюваності

У Києві діє жорсткий карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада Київ перебуває у "червоній зоні" карантину. У місті почали діяти нові більш жорсткі обмеження на проїзд у міському транспорті, відвідуванні ТРЦ, ресторанів та кафе.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, як довго місто житиме в режимі жорсткого карантину.

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За словами Олега Рубана, голови Держпродспоживслужби Києва, за показниками столиця знаходиться лише на початку піку захворюваності.

"Ми поки що на піку захворюваності. Подальшу ситуацію визначатиме штаб при КМДА. Потрібно дочекатися свіжих даних. А це буде не раніше, ніж цієї п'ятниці. Тоді можна буде робити якісь прогнози щодо захворюваності", – повідомив сайту "Сегодня" Олег Рубан.

При цьому Рубан не зміг повідомити скільки діятимуть нові обмеження – тиждень, два чи три.

"Поки що це рано прогнозувати", – повідомив він.

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1-го по 11-й клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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