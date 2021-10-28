Вибіркові перевірки та штрафи до 34 тисяч гривень: як працюватиме транспорт у Києві з 1 листопада

Без проблем користуватися транспортом зможуть лише ті люди, які мають COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест

Транспортом дозволено користуватися лише тим людям, які вакциновані або мають негативний ПЛР-тест/Колаж: Сьогодні

З 1 листопада у Києві посилюють карантин. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, міський транспорт та метрополітен працюватимуть у звичайному режимі, але скористатися ним зможуть лише вакциновані громадяни або ті, у кого є негативний ПЛР-тест.

Про це "Сьогодні" повідомили в КМДА.

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Як працюватиме метро?

1 листопада пасажири на вході в метро побачать оголошення про те, що послугами підземки можуть користуватися тільки громадяни, у яких є при собі негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години, жовтий або зелений COVID-сертифікат, або документ, який свідчить про одужання від COVID-19.

"Ніхто не буде перевіряти документи перед входом в метро, щоб не створювати там черги і стовпотворіння. Людина прочитає оголошення і зробить для себе усвідомлений вибір. Завдання транспортних підприємств з перевезення пасажирів — повідомити людям про те, хто має право на проїзд у громадському транспорті в умовах жорсткого карантину. Якщо пасажир усвідомлено вирішить порушити правила, то його чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Перевіряти документи правоохоронці зможуть відразу за турнікетами, на пероні станції, у вагонах метро", — роз'яснили сайту "Сьогодні" в КМДА.

Маршрутки та тролейбуси

Так само буде працювати і наземний міський транспорт — тролейбуси, трамваї, автобуси і маршрутки.

"На вході в автобус або тролейбус не буде перевірки документів. Знову-таки, там будуть розміщені оголошення про те, хто може користуватися міським транспортом, і які документи пасажиру потрібно мати при собі. Це — COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Якщо людина зробила тільки першу вакцинацію, то він теж може спокійно користуватися транспортом, пред'явивши в разі перевірки "жовтий сертифікат", — пояснюють в КМДА.

Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки транспорту. Вони просто заходитимуть в салон і перевірятимуть наявність документів.

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Якими будуть штрафи?

Тих, хто проігнорує вимогу і вирішить їздити в транспорті без документів, штрафуватимуть. Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження не стосуються дітей до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

Що ще заборонено?

Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.

Як зазначають у мерії, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом — трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі — у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Повний список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали і т.д.), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має чинний негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має чинний негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації.

Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками — які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході у транспорт, а окремими групами поліцейських у вибіркових пасажирів.

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