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Видихаємо! Ремонт Південного мосту в Києві переноситься: в чому причина

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 жовтня, 07:00
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Дорожники кажуть, що прислухалися до благань громадськості
Проведення масштабного ремонту перенесли
Проведення масштабного ремонту перенесли / Фото: Колаж: Сьогодні

Масштабний ремонт естакади Південного мосту, який повинен був початися 2 жовтня, переноситься на наступний рік. Київські водії можуть зітхнути з полегшенням, оскільки на них чекали масштабні пробки в бік лівого берега, якби ремонт почався за планом. Міняти деформаційні шви планували до 15 грудня.

Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", ще в минулу п'ятницю тут повинні були почати роботи по заміні деформаційних швів на естакаді моста. Однак ремонтники не вийшли на естакаду, де планувалося обмежувати рух транспорту у напрямку лівого берега столиці.

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Як пояснили нам у комунальній корпорації "Київавтодор", проведення масштабного ремонту перенесли через прохань громадськості, щоб не обмежувати рух транспорту на переправі і не створювати величезних заторів. Також синоптики повідомляють про погіршення погодних умов, що не сприятиме ремонту.

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Щоб замінити один шов, повністю розбирається половина естакади. Новий деформаційний шов фактично вварюють в конструкцію мосту.

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Як пояснюють в "Київавтодорі", ремонтні роботи під естакадою почалися ще на початку серпня і тривають досі. За допомогою автопідйомників ремонтники відбивають старий захисний шар бетону, армують його заново. Роботи ведуться на кількох опорах естакади.

Підрядник повинен замінити 18 деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Їх виготовили на підприємстві в Німеччині і вже почали доставляти до Києва.

Всього на Південному мосту 46 деформаційних швів, 28 із них вже замінили. Залишилося ще 18. Їх мінятимуть в наступному році. І є надія, що замінять всі вісімнадцять, а не тільки шість, як планувалося раніше.

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Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00.

Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київради.

"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я і засобів на пальне – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводяться в нічний час доби", – пише автор.

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