Випустив 10 куль: у Києві чоловік через помсту обстріляв автомобіль знайомого

Зловмисника затримали правоохоронці, він може отримати реальний строк

У Києві обстріляли автомобіль через помсту. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв автомобіль знайомого. Зловмисника затримала поліція.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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До поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля "Шкода" на вулиці Академіка Навашина. Оперативний черговий негайно направив на місце події співробітників ДСНС, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Деталі

На місці події поліцейські встановили, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною. Крім того, на лобовому склі знайшли 10 отворів ймовірно, від куль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Хто стріляв

Упродовж години поліцейські встановили, що до злочину причетний 40-річний киянин. Чоловік розповів, що мав конфлікт зі знайомим, тому вирішив йому помститися – спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло.

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Обшуки

За місцем проживання підозрюваного слідчі провели невідкладний обшук та вилучили:

два пістолети,

429 патронів різного калібру,

мобільні телефони та флеш-накопичувачі.

Усе вилучене направлено на відповідні експертизи.

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У підозрюваного провели обшуки. Фото: пресслужба поліції

Покарання

За цей злочин підозрюваний може отримати до 10 років ув'язнення. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чи ушкодження майна.

Наразі готується проєкт підозри для подання його до окружної прокуратури та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Також після проведення експертних досліджень можлива додаткова кваліфікація за незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами.

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