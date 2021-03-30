Транспортний скандал в Києві – подорожчання маршруток поставили на паузу до 3 квітня

Перевізники тягнуть час, щоб не посваритися з Кличком. Вони пропонують штрафувати пасажирів

Приватні перевізники тимчасово відстрочили підвищення вартості проїзду в маршрутках столиці. Нагадаємо, вони планували збільшити вартість проїзду на 2 гривні в минулу суботу. Але раптово подорожчання відклали. Сайт "Сегодня" дізнався причину і орієнтовну дату можливого подорожчання.

Чому скасували подорожчання

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На деяких маршрутках вартість проїзду таки підняли. Наприклад, в маршрутці №475 возили пасажирів за 7 гривень, а тепер вже катають по 8 гривень. В Асоціації перевізників Києва та Київської області нам розповіли, що подорожчання відклали, але не скасували його зовсім.

"Більш точну дату ми зможемо назвати після цього середовища. Подорожчання відклали через те, що місто погодився на спільну нараду з перевізниками. На ньому ми хочемо обговорити всі мають проблеми з представниками КМДА. Подорожчання пов'язане з карантинними обмеженнями, падінням пасажиропотоку, подорожчанням палива. Ми сподіваємося, що зможемо спільно з представниками КМДА напрацювати дієві антикризові заходи, які допоможуть не допустити стрімкого зростання цін або повної зупинки транспорту, а також банкрутства багатьох транспортних підприємств. Чекаючи цієї зустрічі з владою, було б некоректно починати діалог з подорожчання вартості проїзду", – пояснив сайту "Сегодня" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Подорожчання і обмеження кількості пасажирів – так співпало

У той же час Моісеєнко підкреслює, що без подорожчання вартості проїзду в маршрутках не обійтися. Особливо критичною ситуація була минулого тижня.

"Навколо теми подорожчання проїзду було дуже багато маніпуляцій в ЗМІ. Заявлялося, що нібито приватні перевізники шантажують місто підняттям цін, хоча про подорожчання проїзду ми заявили ще місяць тому. Просто так співпало, що були введені обмеження на перевезення через карантин, а три тижні до цього ми подали документи в департамент транспорту КМДА про подорожчання вартості проїзду. Перевізники не загрожують зупинити свою роботу, ми навпаки готові до співпраці з містом", – каже Ігор Мойсеєнко.

Потрібно штрафувати пасажирів

Моісеєнко зазначає, що минулого тижня водії маршруток стали заручниками обставин, коли їх лаяли пасажири за те, що відмовляються брати повний салон. А з іншого боку водіїв штрафували за повні салони співробітники патрульної поліції. Причому штрафи немаленькі – 17 тисяч гривень. Багато водіїв просто їхали в парк, щоб уникнути конфліктів.

"Я вважають, що за подібне порушення потрібно штрафувати саме пасажирів. При вході в маршрутку чітко написано, що в салон можуть зайти не більше 22 людей. Але люди продовжували заходити в салон, незважаючи на зауваження водія, з криками: "Мені потрібно на роботу!" Було все – бійки, розбиті вікна, виклик поліції. Але дозвольте, не водій придумав такі вимоги, вони введені на рівні місті. Тобто, їх потрібно виконувати всім, в тому числі, пасажирам. А в таких умовах водії виявилися крайніми. У нас і так відчувається великий дефіцит водіїв, а тут ще й цих залякали", – додає голова Асоціації перевізників.

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Подорожчають у суботу

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Ігор Мойсеєнко прогнозує, що як би не закінчилася зустріч з керівництвом КМДА, на частині маршрутів подорожчання відбудеться вже в кінці цього тижня. Ресурси перевізників під кінець, багато хто з них переживають, що можуть просто збанкрутувати до 9 квітня, а карантин збираються продовжити на більш тривалий строк.

"На частині маршрутів у цю суботу ціни все-таки піднімуться, як я і говорив раніше, до 10 гривень. Через карантинні обмеження та потужного спаду пасажиропотоку ситуація погіршилася кардинально для багатьох перевізників. Навіть вартість проїзду в 10 гривень ситуацію вже не врятують, ми зможемо лише мінімізувати свої збитки", – додає Ігор Мойсеєнко.

Що відбувалося на зупинках транспорту в Києві з початку обмежень, дивіться в нашому сюжеті:

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