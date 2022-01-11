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Південний міст розвалюється? Ми перевірили чутки (фото)

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11 січня, 12:14
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Цього року всі роботи на Південному мосту обіцяють виконати
Під естакадою Південного мосту найбільший обсяг робіт, які виконають робітники.
Під естакадою Південного мосту найбільший обсяг робіт, які виконають робітники. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережу потрапило фото жахливого стану Південного мосту у Києві. У комунальній корпорації "Київавтодор" новинам "Сьогодні" пояснили, що ремонтні роботи під Південним мостом тривають із серпня 2021 року у рамках великого проекту із заміни деформаційних швів на естакаді мосту.

Під естакадою Південного мосту відкрита територія – там є проїзд до промислових підприємств та офісів. Біля нульової опори знаходиться будівельне містечко. Там найбільший обсяг робіт, які потрібно виконати робітникам.

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На цій ділянці продовжуються роботи з ремонту опор естакади Південного мосту.

Південний міст – вид знизу. Фото: KIEVMAP

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Що хочуть зробити на Південному мості

Це великий проєкт, за яким на естакаді планується замінити усі старі деформаційні шви та провести ремонт опор. Частину опор уже відремонтували. Там повністю оновили бетонне антикорозійне покриття.

"Опора, яку показали на фото, цей знаходиться в ремонті. Те, що з неї знято захисний шар бетону, ніяк не позначиться на самій конструкції естакади", – пояснили сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор".

Цього року всі роботи на Південному мості мають виконати.

До заміни деформаційних швів на естакаді планували розпочати у квітні цього року, коли на вулиці буде тепла погода. Тоді на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух транспорту.

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