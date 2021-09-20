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Південний міст вільний. Але київським автомобілістам варто готуватися знову до пробок на переправі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
20 вересня, 13:17
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На естакаді моста почнеться ремонт деформаційних швів
Зараз ремонтники працюють безпосередньо під естакадою моста
Зараз ремонтники працюють безпосередньо під естакадою моста / Фото: Колаж: Сьогодні

Ремонтники завершили ремонт асфальтового покриття на Південному мосту. Зараз там можна вільно проїхати на автомобілі. Разом з робітниками з моста зникли і багатокілометрові пробки на проспекті Бажана. Втім, як розповіли "Сьогодні" в "Київавтодорі", пробки повернуться на Південний міст вже через тиждень.

"Ремонт на Південному мосту проходив на декількох ділянках. Зараз завершили роботи по середньому ремонту на частині автомобільного проїзду через Дніпро з заміною гідроізоляції. Було виконано ремонт асфальтобетонного покриття, яке розбили вантажівки. Робочим вдалося це зробити на тиждень раніше від запланованого терміну. Але паралельно триває ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту", – розповіли сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації "Київавтодор".

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Там зазначають, що зараз співробітники підрядної організації трудяться безпосередньо під естакадою Південного мосту.

"Їх зараз не видно автомобілістам. Приблизно через тиждень вони вийдуть безпосередньо на естакаду моста і будуть займатися ремонтом деформаційних швів в районі від Видубичів до Південного мосту. Роботи по ремонту деформаційних швів під естакадою почали ще в серпні. Коли почнуться роботи на проїжджій частині естакади, буде обмежуватися рух транспорту, оскільки деформаційні шви доведеться повністю розбирати. Про це ми заздалегідь попередимо автомобілістів", – додають в "Київавтодорі".

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

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"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. Економія часу, здоров'я і засобів на пальне – цілі цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд, або роботи проводяться в нічний час доби", – пише автор.

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