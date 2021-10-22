Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 🚑 Поради лікаря Комаровського
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

За який хр*н ?! У Києві люди бурхливо реагують на нові правила перевезень (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 жовтня, 10:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На автовокзалі через перевірки утворилися черги
На вокзалах другий день тривають перевірки / Колаж "Сьогодні"
На вокзалах другий день тривають перевірки / Колаж "Сьогодні"

В Україні вже другий день діють нові правила перевезень, які вплинули на роботу залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Деяким людям все ще важко виїхати, адже у них немає COVID-сертифікату.

Скандали на автовокзалі

Сьогодні, 22 жовтня, в Києві з автовокзалу в Рівненську область не змогла виїхати одна з пасажирок. У жінки немає COVID-сертифіката, а ПЛР-тест прострочений.

Реклама

"Я здала тест, а він діє три дні. Один день прострочений. Що не можна пропустити? Я повинна їм зараз платити 700 гривень, щоб я знову здала цей тест? А чому безкоштовно його не можна зробити? Бюджет поповнювати на мені ?! За який хр*н ?! Я отримую 1 800! ", – стверджує пасажирка.

Другий день перевірок

8:56 За словами поліцейського, на другий день проблем вже набагато менше. Перевізники краще реагують на перевірки, не конфліктують і надають документи.

8:50 Патрульні поліцейські приїхали на автостанцію "Київ", яка знаходиться біля Центрального ж / д вокзалу. Правоохоронці перевірятимуть, як перевізники і пасажири міжрегіонального транспорту дотримуються нові правила.

Реклама

Які правила ввели з 21 жовтня

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири залізничного, авіаційного та автобусного транспорту повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами двудозной,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти