За проїзд в транспорті Києва мають більше платити приїжджі й інтуристи

За словами депутатів, за проїзд можуть платити також пенсіонери, наприклад, третину від суми

У Київраді жваво зацікавилися темою подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці. Заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціального розвитку Київради, депутат Тарас Козак пропонує зробити так, щоб більше за проїзд платили приїжджі і інтуристи, а кияни-платники податків отримали регулярні знижки на проїзд.

Провести повний аудит

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Тарас Козак запевняє, що вартість проїзду в Києві однозначно зросте, але не до 20 гривень за разову поїздку.

Депутат наводить як приклад столиці європейських країн, де вартість проїзду значно вища – Лондон, Прага, Варшава. Проте підкреслює, що доходи місцевих громадян в рази більші, ніж у киян.

"Ми купуємо такі ж вагони, ескалатори, автобуси. У нас така ж вартість електроенергії, запчастин. Тому, я вважаю, зростання цін на проїзд закономірним. Але щоб визначити вартість проїзду в Києві, нам необхідно провести аудит всіх київських транспортних підприємств. І після цього вивести собівартість проїзду, додати до неї відсотки на розвиток, і ми отримаємо його середню вартість", – розповідає нам заступник голови бюджетної комісії Київради.

Отримавши середню вартість за проїзд, від неї вже можна відштовхуватися – в бік збільшення або зменшення.

Нехай більше платять приїжджі

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За його словами, є такі кияни, які можуть собі дозволити повністю оплачувати проїзд.

"Є городяни, які взагалі користуються транспортом безкоштовно – пенсіонери та держслужбовці. Потрібно збільшити вартість проїзду для тих, хто не є платником податків у Києві – це іноземці та жителі інших міст України, які приїжджають до Києва. А якщо людина живе в Фастові і щодня приїжджає на роботу до Києва, то він платить тут податки. Його потрібно віднести до певної пільгової категорії та виділити знижку на проїзд", – розповідає сайту "Сьогодні" Тарас Козак.

На думку депутата, щоб здійснити цю ідею, потрібно ввести в Києві багаторівневу систему оплати проїзду. При сучасних технологіях зробити це абсолютно не складно на базі "Картки киянина". Якщо картки такої немає, тоді ти платиш повну вартість проїзду.

Пенсіонери мають платити

"Потрібно переглянути також пільговиків. Я, наприклад, не вважаю правильним те, що пенсіонери їздять безкоштовно в транспорті. І якщо пенсіонер буде платити третину від вартості проїзду – це буде розумно і справедливо. Адже дуже часто люди похилого віку просто катаються містом, оскільки це для них безкоштовно. Я поважаю цих людей, але нехай мінімально платять і користуються транспортом за потребою, без зловживань", – розповів нам Тарас Козак.

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Маршрутки та транспортний вузол

На думку депутата, весь комунальний транспорт столиці, починаючи від метро і закінчуючи, можливо, навіть приміськими електричками, потрібно зв'язати в єдиний транспортний вузол, де б можна було розраховуватися за проїзд не окремою картою (зараз це єдиний квиток), а саме "Картою киянина".

До цієї системи він пропонує приєднати також столичні маршрутки.

"Хочеш брати участь у міській програмі і працювати на маршруті? Будь ласкавий – постав валідатор, плати податки і працюй. Буде чіткий облік і зрозуміло, скільки водій перевіз пасажирів, скільки пільговиків. Все буде чітко, прозоро і чесно", – розповідає Тарас Козак.

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Раніше ми писали, що новий тариф на проїзд в метро можуть оголосити наступного тижня.

Нагадаємо, ми також повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд в громадському транспорті та метро.