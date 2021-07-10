Потяг зійшов з рейок під Києвом – які рейси затримуються

У Боярці через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працює ремонтна бригада

13 поїздів стоять ось уже понад три години. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" повідомила про масові затримки потягів, які слідують в західному напрямку. З’ясувалося, що на залізничній станції в Боярці сталося сходження вагонів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Через аварію знесло опори контактної мережі. На місце відразу ж виїхав відновлювальний потяг – ведуться ремонтні роботи.

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У пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що станом на 9:00 затримуються рейси:

№144 Івано-Франківськ – Київ (затримка склала 3 години);

№142 Львів – Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів – Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

№761 Київ – Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№715 Київ – Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

№20 Попасна – Київ (затримка склала 1 годину);

№50 Трускавець – Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

№118 Чернівці – Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№10 Маріуполь – Київ (затримка склала 2 години);

№81 Ужгород – Київ (затримка склала 2 години);

№106 Одеса – Київ (затримка склала 2 години);

№281 Генічеськ – Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород – Київ (затримка склала 1 годину).

Станом на 10:00 аварію ще не ліквідували – деякі потяги затримуються вже на 4 години.

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Нагадаємо, 1 липня "Укрзалізниця" попереджала про затримку потягів через складні погодні умови.

З 24 червня Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднав новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години. Потяг курсуватиме щоденно, крім середи.