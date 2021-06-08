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Загадки київського метро. Як створювали величезний мурал на "Осокорках"

8 червня 2021 19:03

Олександр Марущак Олександр Марущак

У столичній підземці можна зустріти карпатського ведмедя, рожевого собаку, легендарного актора і воїна, який завдяки знанням переміг смерть

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Один з вестибюлів станції метро "Осокорки" закрили для пасажирів до 9 червня. І хоча поки що пасажири переживають тимчасові незручності, їхнє терпіння не буде марним – замість старих турнікетів тут ставлять нові. Сьогодні ми розповімо, як ця станція перетворилася на художню галерею. Вона така – єдина серед усіх 52 станцій столичної підземки.

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/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Розмальовувати станцію почали у вересні 2018 року, за міжнародним проєктом під назвою MoreThanUs. Його мета була – об'єднати погляди восьми художників світового рівня на Україну, а головна тема малюнка – єдність у нашій країні.

Художники працювали ночами, коли метрополітен був закритий для пасажирів – з 01:00 до 05:00. На створення 8 малюнків знадобилося чотири місяці – з вересня по грудень.

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/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На "Осокорках" свої малюнки зробили художники:

  • Matew Down (Бельгія)
  • Apollo Tores (Бразилія)
  • Kraser (Іспанія)
  • Jasm One (Швейцарія)
  • Mata Ruda (Коста-Рика)
  • Alexander Britcev (Україна)
  • Spear (Бельгія)
  • BkFoxx (США).

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

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РОЖЕВІ ДІТИ, СОБАКА І СОНЦЕ

Перший малюнок, який почали створювати на тунельної стіні станції ознаменувався скандалом. Художник Matthew Down з Бельгії намалював тут сільський будиночок з прибудовами і деревами. Але коли поруч з'явилися домальовані рожевим діти з м'ячем, собака, собача будка, сонце, то багато киян подумали, що вночі хулігани пробралися на станцію і зіпсували малюнок. Деякі пасажири навіть повідомили про це в поліцію, вимагаючи покарати вандалів.

Виявилося, що ніхто на станцію не пробирався і малюнок не псував. Художник взяв за основу своєї роботи реальну фотографію приватного двору в прифронтовій Авдіївці. За його задумом, малюнок – це нереалізовані мрії дитини, яка виїхала з міста, де триває війна. Вона розглядала фото і вирішила намалювати маркером свої нереалізовані мрії – перше кохання, собаку і гру з м'ячем, дім, який втрачено. Це мурал-символ: про те, що майбутнім поколінням доведеться переживати наслідки вчиненого нинішніми дорослими.

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/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

МУЗИКА ВІД МАЙДАНУ ДО ХІРОСІМИ

Поруч з "дитячим" муралом почали створювати другий. Пасажири метро відразу помітили обриси музикантів. Автор роботи, бразильський художник Аполло Торрес назвав її "Універсальна мова" – тобто музика, яка поєднує країни та народи.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На цьому муралі синьо-жовте піаніно, яке під час Революції гідності в лютому 2014-го стояло перед кордоном "Беркута". Музиканти стоять на тлі місць, зруйнованих війною, – це і нью-йоркський Всесвітній торговельний центр, і Хіросіма.

До речі, малюнок довго був незакінченим. Ми вже згадували, що автори малювали ночами і робили це по черзі. Але іноді виникали накладки, сімейні проблеми, тому художники прилітали до Києва кілька разів, щоб завершити свої роботи.

СУВОРИЙ ВЕДМІДЬ І ПОРАНЕНИЙ КОРСАК

Тим часом на протилежній стіні станції "Осокорки" з'явився силует ведмедя. І пасажири почали гадати, що ж за композиція незабаром постане. У своїй роботі іспанський художник Kraser показав тварин і рослини із Червоної книги України.

Зліва – ведмідь, представник фауни заходу нашої країни, поруч із ним – Львівська ратуша. А справа – зображення корсака, степового лиса сходу України.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

На тілі звіра художник намалював зруйнований аеропорт Донецька, як рану, що кровоточить. Між двома тваринами – покажчик у формі герба України.

СТУПКА ПІДМОРГУЄ ПАСАЖИРАМ

У жовтні на станції метро "Осокорки" з'явився чоловічий портрет. Правда, пасажири підземки відразу розкусили задумку художника зі Швейцарії Jasm One. Через добу багато хто пізнав у "незнайомцеві" легендарного українського актора Богдана Сильвестровича Ступку (1941-2012).

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Картину створювали з популярної фотографії, на якій актор підморгує. Зліва від портрета Ступки зображені Карпатські гори, а праворуч – терикони Донеччини. Напис United символізує культуру, яка об'єднує всіх людей.

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Цікаво, що спочатку художник намалював храм, але потім було внесено зміни – на його місці швейцарець зобразив терикони і промислове підприємство.

КРИМСЬКА КРАСУНЯ

Мурал, присвячений кримським татарам, створив на "Осокорках" художник з Коста-Ріки Mata Ruda.

Спочатку пасажири побачили частину намальованого жіночого обличчя. А через день – і кримськотатарське вбрання. Малюнок символізує історичне минуле і сьогодення цього багатостраждального народу – колись його депортацію, а нині окупацію його батьківщини.

Жінка дивиться на силует Криму, як на карті, він проступає на букеті жовтих тюльпанів. У своїй роботі художник використовував раритетне архівне фото.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

До речі, ідею створення муралу про депортацію корінного народу Криму художнику підказав таксист, який змушений був переїхати з окупованого Росією півострова. Крім портрета дівчини, на стіні станції метро "Осокорки" художник планував намалювати кримських татар, які були виселені з півострова в першу хвилю депортації. Але, мабуть, у нього просто не вистачило часу втілити задумане.

КОТИК І УКРАЇНА

Ще один мурал на "Осокорках" довгий час був незавершеним. Його створював український художник Олександр Брітц. У кінці жовтня художник нашвидку накидав контури, але потім був змушений виїхати з Києва. Чорновик на кілька днів зник, і місце, де він був, обробили спеціальним засобом (мабуть, щоб стіна не підтікала через ґрунтові води).

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Потім начерк знову з'явився на склепінні станції. А через кілька днів пасажири побачили дівчину, карту України і рудого вгодованого котика.

Дівчина в'яже килим. Силует малюнка на килимі має контури України. Цей мурал символізує саму Україну. Людей, які в різні часи вплітали свої долі в її історію. Клубки – символи долі. А котик – це чудове доповнення. Ну хто у нас не любить котиків?

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

ЗІБРАНА З КЛАПТИКІВ

Наступний малюнок теж був довгий час незавершеним. Він так і називається – "Незавершеність". Мурал створював американський художник BkFoxx. Він використовує незвичну техніку – малюнок немов зібраний зі шматочків-клаптиків, як старовинний вітраж зі скла.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Дівчина з вітражного скла збирає себе зі шматочків – у руці в неї голка з ниткою.

Малюнок виконаний у синьо-жовтих кольорах національного прапора України.

ЗНАННЯ ДОПОМОГЛИ ВИЖИТИ

А це панно на "Осокорках" відразу заінтригувало пасажирів підземки, оскільки спочатку автор зобразив осінній ліс, багато розкритих книг і руку, що тримає яблуко. Мурал з назвою "Знання" малював художник Spear з Бельгії. Незабаром по центру станції з'явився портрет чоловіка у військовій формі.

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

Герой малюнка – Володимир Донос, шкільний учитель з Гадяча Полтавської області, герой АТО. У 2014 році Володимир служив санітаром, коли його частину розбили під Іловайськом. Йому відірвало стопу, і він п'ять днів пролежав серед мертвих тіл товаришів, стікаючи кров'ю. Але він вижив завдяки отриманим знанням з книг: робив перев'язки, їв мурах, дощових черв'яків, мух, збирав дощову воду. Володимир уже прощався із життям, коли його знайшли двоє місцевих жителів і відвезли в донецьку лікарню. Там йому ампутували ногу, він потрапив у полон, але, на щастя, був звільнений. Його історія – це приклад жаги до життя і вміння використовувати свої знання.

Масштабний мурал планували закінчити до кінця листопада, але художникам був потрібен додатковий час. Стики між малюнками-орнаментами закінчили 18 грудня. Мистецтво обійшлося більш ніж у 3,6 мільйона гривень, а Київський метрополітен отримав нову визначну пам'ятку – підземну художню галерею.

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