Загадки київського метро. Як створювали величезний мурал на "Осокорках"

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
Один з вестибюлів станції метро "Осокорки" закрили для пасажирів до 9 червня. І хоча поки що пасажири переживають тимчасові незручності, їхнє терпіння не буде марним – замість старих турнікетів тут ставлять нові. Сьогодні ми розповімо, як ця станція перетворилася на художню галерею. Вона така – єдина серед усіх 52 станцій столичної підземки.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
Розмальовувати станцію почали у вересні 2018 року, за міжнародним проєктом під назвою MoreThanUs. Його мета була – об'єднати погляди восьми художників світового рівня на Україну, а головна тема малюнка – єдність у нашій країні.
Художники працювали ночами, коли метрополітен був закритий для пасажирів – з 01:00 до 05:00. На створення 8 малюнків знадобилося чотири місяці – з вересня по грудень.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
На "Осокорках" свої малюнки зробили художники:
- Matew Down (Бельгія)
- Apollo Tores (Бразилія)
- Kraser (Іспанія)
- Jasm One (Швейцарія)
- Mata Ruda (Коста-Рика)
- Alexander Britcev (Україна)
- Spear (Бельгія)
- BkFoxx (США).
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
РОЖЕВІ ДІТИ, СОБАКА І СОНЦЕ
Перший малюнок, який почали створювати на тунельної стіні станції ознаменувався скандалом. Художник Matthew Down з Бельгії намалював тут сільський будиночок з прибудовами і деревами. Але коли поруч з'явилися домальовані рожевим діти з м'ячем, собака, собача будка, сонце, то багато киян подумали, що вночі хулігани пробралися на станцію і зіпсували малюнок. Деякі пасажири навіть повідомили про це в поліцію, вимагаючи покарати вандалів.
Виявилося, що ніхто на станцію не пробирався і малюнок не псував. Художник взяв за основу своєї роботи реальну фотографію приватного двору в прифронтовій Авдіївці. За його задумом, малюнок – це нереалізовані мрії дитини, яка виїхала з міста, де триває війна. Вона розглядала фото і вирішила намалювати маркером свої нереалізовані мрії – перше кохання, собаку і гру з м'ячем, дім, який втрачено. Це мурал-символ: про те, що майбутнім поколінням доведеться переживати наслідки вчиненого нинішніми дорослими.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
МУЗИКА ВІД МАЙДАНУ ДО ХІРОСІМИ
Поруч з "дитячим" муралом почали створювати другий. Пасажири метро відразу помітили обриси музикантів. Автор роботи, бразильський художник Аполло Торрес назвав її "Універсальна мова" – тобто музика, яка поєднує країни та народи.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
На цьому муралі синьо-жовте піаніно, яке під час Революції гідності в лютому 2014-го стояло перед кордоном "Беркута". Музиканти стоять на тлі місць, зруйнованих війною, – це і нью-йоркський Всесвітній торговельний центр, і Хіросіма.
До речі, малюнок довго був незакінченим. Ми вже згадували, що автори малювали ночами і робили це по черзі. Але іноді виникали накладки, сімейні проблеми, тому художники прилітали до Києва кілька разів, щоб завершити свої роботи.
СУВОРИЙ ВЕДМІДЬ І ПОРАНЕНИЙ КОРСАК
Тим часом на протилежній стіні станції "Осокорки" з'явився силует ведмедя. І пасажири почали гадати, що ж за композиція незабаром постане. У своїй роботі іспанський художник Kraser показав тварин і рослини із Червоної книги України.
Зліва – ведмідь, представник фауни заходу нашої країни, поруч із ним – Львівська ратуша. А справа – зображення корсака, степового лиса сходу України.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
На тілі звіра художник намалював зруйнований аеропорт Донецька, як рану, що кровоточить. Між двома тваринами – покажчик у формі герба України.
СТУПКА ПІДМОРГУЄ ПАСАЖИРАМ
У жовтні на станції метро "Осокорки" з'явився чоловічий портрет. Правда, пасажири підземки відразу розкусили задумку художника зі Швейцарії Jasm One. Через добу багато хто пізнав у "незнайомцеві" легендарного українського актора Богдана Сильвестровича Ступку (1941-2012).
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
Картину створювали з популярної фотографії, на якій актор підморгує. Зліва від портрета Ступки зображені Карпатські гори, а праворуч – терикони Донеччини. Напис United символізує культуру, яка об'єднує всіх людей.
Цікаво, що спочатку художник намалював храм, але потім було внесено зміни – на його місці швейцарець зобразив терикони і промислове підприємство.
КРИМСЬКА КРАСУНЯ
Мурал, присвячений кримським татарам, створив на "Осокорках" художник з Коста-Ріки Mata Ruda.
Спочатку пасажири побачили частину намальованого жіночого обличчя. А через день – і кримськотатарське вбрання. Малюнок символізує історичне минуле і сьогодення цього багатостраждального народу – колись його депортацію, а нині окупацію його батьківщини.
Жінка дивиться на силует Криму, як на карті, він проступає на букеті жовтих тюльпанів. У своїй роботі художник використовував раритетне архівне фото.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
До речі, ідею створення муралу про депортацію корінного народу Криму художнику підказав таксист, який змушений був переїхати з окупованого Росією півострова. Крім портрета дівчини, на стіні станції метро "Осокорки" художник планував намалювати кримських татар, які були виселені з півострова в першу хвилю депортації. Але, мабуть, у нього просто не вистачило часу втілити задумане.
КОТИК І УКРАЇНА
Ще один мурал на "Осокорках" довгий час був незавершеним. Його створював український художник Олександр Брітц. У кінці жовтня художник нашвидку накидав контури, але потім був змушений виїхати з Києва. Чорновик на кілька днів зник, і місце, де він був, обробили спеціальним засобом (мабуть, щоб стіна не підтікала через ґрунтові води).
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
Потім начерк знову з'явився на склепінні станції. А через кілька днів пасажири побачили дівчину, карту України і рудого вгодованого котика.
Дівчина в'яже килим. Силует малюнка на килимі має контури України. Цей мурал символізує саму Україну. Людей, які в різні часи вплітали свої долі в її історію. Клубки – символи долі. А котик – це чудове доповнення. Ну хто у нас не любить котиків?
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
ЗІБРАНА З КЛАПТИКІВ
Наступний малюнок теж був довгий час незавершеним. Він так і називається – "Незавершеність". Мурал створював американський художник BkFoxx. Він використовує незвичну техніку – малюнок немов зібраний зі шматочків-клаптиків, як старовинний вітраж зі скла.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
Дівчина з вітражного скла збирає себе зі шматочків – у руці в неї голка з ниткою.
Малюнок виконаний у синьо-жовтих кольорах національного прапора України.
ЗНАННЯ ДОПОМОГЛИ ВИЖИТИ
А це панно на "Осокорках" відразу заінтригувало пасажирів підземки, оскільки спочатку автор зобразив осінній ліс, багато розкритих книг і руку, що тримає яблуко. Мурал з назвою "Знання" малював художник Spear з Бельгії. Незабаром по центру станції з'явився портрет чоловіка у військовій формі.
/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні
Герой малюнка – Володимир Донос, шкільний учитель з Гадяча Полтавської області, герой АТО. У 2014 році Володимир служив санітаром, коли його частину розбили під Іловайськом. Йому відірвало стопу, і він п'ять днів пролежав серед мертвих тіл товаришів, стікаючи кров'ю. Але він вижив завдяки отриманим знанням з книг: робив перев'язки, їв мурах, дощових черв'яків, мух, збирав дощову воду. Володимир уже прощався із життям, коли його знайшли двоє місцевих жителів і відвезли в донецьку лікарню. Там йому ампутували ногу, він потрапив у полон, але, на щастя, був звільнений. Його історія – це приклад жаги до життя і вміння використовувати свої знання.
Масштабний мурал планували закінчити до кінця листопада, але художникам був потрібен додатковий час. Стики між малюнками-орнаментами закінчили 18 грудня. Мистецтво обійшлося більш ніж у 3,6 мільйона гривень, а Київський метрополітен отримав нову визначну пам'ятку – підземну художню галерею.