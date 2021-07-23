Загадки київського метрополітену: станція, яку прикрашав Ленін, вирували бактерії-шкідники і заливало водою

Станція метро "Берестейська" була відкрита 5 листопада 1971 року – восени їй виповниться 50 років

Як виглядає станція. Фото: колаж "Сьогодні"

Станція київського метрополітену "Берестейська" прославилася на початку цього тижня, коли місто накрили потужний шквал і злива. Вода потрапила в касовий зал станції, і співробітникам метрополітену на очах у пасажирів довелося скористатися гермозатвором, щоб не допустити подальшого затоплення станції на червоній гілці метро. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим ще прославилася ця станція столичної підземки.

Особа і цитати Леніна

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Варто зазначити, що станція метро "Берестейська", якій цієї осені виповниться 50 років, до 1993 року називалася "Жовтневою". Назву змінили буквально на другий рік після проголошення незалежності України. І вона прижилася, колишня назва згадується все рідше серед киян.

"Берестейська". Фото: "Сьогодні"

Хоча старожили ще пам'ятають барельєф Володимира Леніна з кованого металу, який прикрашав торцеву стіну платформи станції. Там була і цитата Ілліча українською мовою: "Жовтнева революція відкрила нову еру всесвітньої історії".

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Станція метро "Берестейська". Фото: "Сьогодні"

Тепер замість вождя пролетаріату – лайтбокс з місцем для реклами. Крім барельєфа прикрас на станції мінімум – колоски на декоративних решітках. А ось серп і молот, які розміщувалися на дверцятах колійні стіни, демонтували.

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За роки експлуатації видозмінилася і схема освітлення станції. Воно стало значно яскравіше.

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• Станція метро "Берестейська" була відкрита 5 листопада 1971 року.

• Архітектори: Борис Приймак, Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський, Тамара Целіковська

• Скульптор Болеслав Карлівський

• Тип конструкцій: колонна мілкого закладення

Мадам "нержавейка"

У Київському метрополітені розповідають, що в 1970 роках жорсткі обмеження в архітектурі при будівництві станцій були послаблені, тому нові станції стали більш різноманітніше в своєму оформленні.

Архітектура станції. Фото: "Сьогодні"

До речі, станції "Берестейська", "Нивки" та "Святошин" абсолютно ідентичні за проєктом, але кожна з них має свої родзинки і фішки, які роблять їх вигляд неповторним. Фішка станції "Берейстеская" в тому, що її колони та інші елементи зроблені з нержавіючої сталі.

Рекордний перепад висот

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На червоній лінії метро станція "Берестейська" – перша після "Шулявської", яка знаходиться на великій глибині.

"Історія будівництва цієї пускової ділянки між станціями "Шулявська" і "Берестейська" дуже цікава. Цей перегін має найбільшу довжину на червоній гілці – 2230 метрів! Крім того, він має найбільший по крутизні нахил колій в київському метрополітені – 42 метри по вертикалі на 1000 метрів по горизонталі. Загальний перепад висот між двома станціями становить майже 75 метрів! Будівництво такої складної ділянки було обумовлено необхідністю вийти з глибокого на дрібне закладення", – пояснюють в Київському метрополітені.

Бактерії відклали відкриття станцій

Будівництво цього перегону проходило в двох водонасичених шарах грунту. Але обраний спосіб утримання води в забої (за допомогою кесона) привів до несподіваних наслідків: через велику кількість свіжого повітря під землею активізувалися бактерії, які перебували всередині одного з водонасичених шарів, і грунт наповнився сірчаною кислотою, яка виявилася результатом життєдіяльності цих бактерій.

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Це призвело до корозії сталевих болтів і чавунних тюбінгів. Тільки болтів було роз'їдене 200 тисяч! Через НП запуск трьох станцій – "Берестейська", "Нивки" і "Святошин" – в 1969 році до річниці революції був зірваний. Їх відкрили лише через два роки. Частина побудованих тунелів робочі зміцнили залізобетонною сорочкою і металевою ізоляцією.

Тунелі станції. Фото: архів

Цей неприємний випадок виявився першим у світовій історії будівництва тунелів.

Раніше ми писали, про три станції Київського метрополітену – "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця" – самі працівники підземки називають їх "сестричками-близнючками".

Нагадаємо, що на станції метро "Дорогожичі" пасажири спостерігають сліди від потоків води, яка якимось чином потрапила на станцію.