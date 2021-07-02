Загадки київського метрополітену: станція, стіни якої завжди плачуть (фото)

У Києві на двох станція метро тече вода / Фото: колаж "Сьогодні"

На станції метро "Дорогожичі" пасажири спостерігають сліди від потоків води, яка якимось чином потрапила на станцію. У розводах вся стеля, а над рейками красуються плями, які вже починають жовтіти. Виглядає це малоестетично і не зовсім приємно.

Плями висохнуть самі

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У Київському метрополітені нам заявили, що мокрі плями в підземці – це звичайна справа.

"Нічого такого тут немає, мокрі плями – це наша поточна робота, яку наші співробітники регулярно виконують і на інших станціях. Плями, як з'являються, так і висихають. Ніякої критичної ситуації на "Дорогожичах" немає. Термінових робіт з усунення затікання проводити не потрібно. Станція працює в звичайному режимі", – повідомили нам в Київському метрополітені.

У метрополітені підтвердили, що мокрі плями в метро – звичайна справа / Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

Станція метро "Дорогожичі" була відкрита 30 березня 2000 року

Архітектори: Валерій Гнєвишев, Микола Альошкін, Тамара Целіковська

Тип станції: пілонна, глибокого закладення

Станція виглядає дуже масивною завдяки облицюванню проходів і пілонів зеленим мармуром, а підлога оздоблена мармуром червоного кольору.

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На "Дорогожичах" видно сліди від води / Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Грунтові води "з'їли" світильник

Пасажири згадують ще одну станцію на цій лінії – "Лук'янівську", на склепіннях якої спостерігають регулярні плями. Під колонами часто бачать розкладені ганчірки, якими збирають воду.

Станція метро "Лук'янівська" була відкрита 30 грудня 1996 року.

Архітектори: Тамара Целіковська, Микола Альошкін, Валерій Гнєвишев

Тип станції: пілонна, глибокого закладення.

Станція прикрашена білим і зеленим мармуром, хоча при проектуванні розглядалися різні варіанти її оформлення.

До речі, починаючи зі станції "Лук'янівська" в архітектурі станцій метро Києва поступово зникає звичайний мармур, який привозили з Уралу і Узбекистану. У київській підземці при будівництві почали використовувати мармур, завезений з Туреччини, Греції, Італії.

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Спочатку середній зал станції метро "Лук'янівська" мав красивий світильник, який за формою нагадував бутони квітів на вигнутих ніжках. Це була красива система освітлення станції. На жаль, в 2007-2008 роках світильник довелося демонтувати, а все через недосконалу систему відведення грунтових вод. Співробітники підземки провели ремонтні роботи на склепінні станції і усунули затікання. Квітковий світильник довелося замінити на більш практичний і простий.

На Лук'янівській течуть струмочки води / Фото: Олег Тоцький

"Станція метро" Лук'янівська "в майбутньому стане пересадковою на четверту лінію метро – на Троєщину. Тут заплановано побудувати сполучну гілку підземки між двома лініями. Тому в зворотньому тупику "Лук'янівський" тунель не закінчується відразу, а тягнеться приблизно ще сто метрів – це заділ під майбутню сполучну гілку", – додають в Київському метрополітені.

Раніше ми повідомляли, що кияни обговорюють забудову біля станції метро "Оболонь". Тут поруч з входом в підземний перехід, що веде на станцію, зводять житловий висотний будинок. Він будується так близько до підземки, що кияни жартують – жителі будуть спускатися в підземку на ліфті.