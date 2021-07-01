Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маски

Будівництво ділянки тунелів між станціями "Почайна" і "Оболонь" було експериментальним і незвичайним для Києва

Фото: колаж "Сегодня"

Кияни обговорюють забудову біля станції метро "Оболонь". Тут поруч з входом до підземного переходу, який веде на станцію, зводять житловий висотний будинок. Він будується настільки близько до підземки, що кияни жартують – мешканці будуть спускатися в підземку на ліфті.

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Сайт "Сегодня" дізнавався, наскільки безпечно таке сусідство і які секрети зберігає в собі станція метро "Оболонь".

У метро на ліфті?

Місцеві жителі кажуть, що через будівництво в підземному переході відвалюється бетон зі стелі, а на його стінах з'являються тріщини. Також скаржаться на вандалів, які відбивають букви з назви станції – на одному з входів від назви "Оболонь" залишилося на французький манер – "болон". Втім, перехід вже відремонтовано, а букви повернули на місце співробітники місцевого дорожньо-експлуатаційного управління.

У Київському метрополітені вважають, що нічого небезпечного в такому сусідстві для підземки немає.



Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

"Будинок зводиться біля підземного переходу, і на роботу метрополітену це будівництво ніяк не впливає. До того ж цей підземний перехід не перебуває у нас на балансі ", – повідомили сайту "Сегодня" в Київському метрополітені.

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Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Тунелі через вікно

До речі, будівництво ділянки тунелів між сучасними станціями "Почайна" і "Оболонь" теж було експериментальним і незвичайним для Києва.

Фото: Олег Тоцький

"На цій ділянці тунелі метрополітену повинні були проходити через одне з озер, яке утворилося після гідравлічного намиву житлового масиву – зараз це озера Йорданське та Кирилівське. Тут була насипана дамба через озеро. Коли була готова її нижня частина, то майбутні тунелі були побудовані на ній. Вже після цього було виконано фінальне будівництво дамби, через неї пізніше проклали південну частину Оболонського проспекту. Щоб тунелі не просідає на цій ділянці, вони побудовані на посиленій основі ", – розповіли нам в Київському метрополітені.

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Театральні маски під землею

Станція метро "Оболонь" була відкрита 19 грудня 1980 року, і в цьому році їй виповниться 41 рік.

Спочатку вона називалася "Проспект Корнійчука", в честь українського радянського письменника і драматурга Олександра Корнійчука.

З цієї причини оформлення станції було виконано в театральній тематиці.

На колійних стінах станції є дві великі ковані композиції у вигляді дівчини, а також театральні маски.

Тип конструкції станції – колонна мілкого залягання.

Архітектори станції: Тамара Целіковська, Анатолій Крушинський, Олександр Працюк.

Художник – Петро Ганжа.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Бджолині соти на станції

У метрополітені додають, що це перша станція на столичній Оболоні.

Реклама Фото: Олег Тоцький

"Станція "Оболонь" стала не тільки важливим транспортним вузлом для киян, а й своєрідними воротами до нового житлового масиву. Архітектори намагалися створити асоціацію зовнішнього простору Оболоні з внутрішнім оздобленням станції. Саме тому колони станції мають форму шестигранників, а світильники під стелею виконані у формі трикутників. Вони схожі на бджолині соти, саме такий принцип розміщення вулиць і мікрорайонів в цьому житловому масиві", – розповідають в Київському метрополітені.

До речі, колони і стіни станції облицьовані узбецьким мармуром "газган" – пісочно-жовтого відтінку. Кажуть, що багато споруд Оболоні радянського періоду мали саме такий колір.

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що в Києві триває будівництво метро на Виноградар . Сайт "Сегодня" поцікавився, як йде будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець", скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю.