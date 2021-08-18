Заплатіть за сумку! Чому в Київському метрополітені речі міряють рулеткою

Часто це закінчується скандалами між контролером і пасажиром, який відмовляється платити за перевіз сумки

Станція столичної підземки. Фото: колаж "Сьогодні"

У період відпусток пасажири київського метрополітену частіше стикаються з проблемою провезення великих дорожніх сумок. Побачивши пасажира з великим багажем, контролер біля турнікетів відразу піднімається, дістає з кишені рулетку і вимірює сумку пасажира.

Жінка з рулеткою

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Іноді, це закінчується скандалами між контролером і пасажиром, який відмовляється платити за перевіз сумки.

"Ми поспішали на потяг і зайшли з сумкою середніх розмірів на станцію "Позняки". Жінка-контролер відразу пожвавилася, побачивши сумку і зупинила нас. І почала рулеткою її вимірювати. Після це сумно зітхнула і сказала: проходите, з вашої сумкою все добре. Я б не звернув на це увагу, якби ми не поспішали на потяг. Але щоб не затримуватися тут, був готовий все оплатити", – розповів нам Олександр, житель Позняков.

Але часто подібні вимірювання біля турнікетів не закінчуються так мирно, особливо, якщо пасажир-пенсіонер везе величезну сумку. Якщо багаж перевищує допустимий розмір, пасажира просять оплатити за нього вартість однієї поїздки – 8 гривень, а якщо сумок дві, то все 16 гривень. Такими грошима пенсіонери не розкидаються. Ось тоді і починається скандал на станції.

Турнікети в столичній підземці. Фото: "Сьогодні"

Такі правила

У Київському метрополітені пояснили чому так відбувається.

"Безкоштовно пасажир може провозити багаж, обсяг якого до 120 сантиметрів за сумою всіх розмірів. Якщо сумка дуже велика, пасажир повинен сплатити за провезення багажу – вісім гривень. Також можна перевозити речі довжина, яких не перевищує двох метрів, наприклад, скутери, самокати, але окремо оплачувати їх перевезення", – повідомили сайту "Сегодня" в Київському метрополітені.

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Там запевняють, що масових конфліктів через сумок в метро немає, а всі вимоги прописані в правилах користування Київським метрополітеном.

Що можна везти безкоштовно

Пасажирам дозволяється безкоштовне перевезення:

ручної поклажі

контейнерів і клітин, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 120 сантиметрів

дитячих колясок, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків і інших засобів, якими користуються маломобільних груп населення

музичних інструментів в чохлах або належної упаковці

спортивного спорядження (лиж, санок, ковзанів, велосипедів і т.п.) в чохлах або належної упаковці

Що заборонено перевозити в метро

Також в Київському метрополітені нагадали, що заборонено перевозити в підземці:

речей, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 200 сантиметрів;

контейнери і клітини, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів;

рулонів діаметром більше 15 сантиметрів і завдовжки понад 170 сантиметрів;

довгомірних предметів (в тому числі дерев, рослин, садового інвентарю, рибальських снастей і т.д.) більше 220 сантиметрів;

речей, які можуть забруднити або травмувати пасажирів, пошкодити або зіпсувати споруди, пристрої й устаткування метрополітену;

пожежонебезпечних, вибухонебезпечних, отруйних, наркотичних і їдких речовин, газових і кисневих балонів;

тварин (крім собак-поводирів), птахів без спеціальних контейнерів або клітин;

багажу на візках (за винятком сумок-візків, валіз і сумок на колесах, габаритні розміри яких за сумою вимірів (довжина, ширина, висота) не перевищують 200 сантиметрів).

Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

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Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилося соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.