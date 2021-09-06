Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Немає грошей. Запуск метро на Виноградар знову перенесли

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
6 вересня, 11:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Київметробуд" просить перенести терміни здачі об'єкта на травень 2023 року
На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 года / Фото: колаж "Сьогодні"
На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 года / Фото: колаж "Сьогодні"

"Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену на житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни виконання робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

Реклама

Про це йдеться в матеріалах господарського суду міста Києва.

"Київметробуд" домагається від "Київського метрополітену" внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.

"Пункт 2.1" Підрядник... завершує і передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться в тексті постанови.

На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену в 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити роботи – не вистачає фінансування. Для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

Реклама

Читайте також:

А що з метро на Троєщину?

У Києві планують до кінця 2021 року запустити на Подільсько-Воскресенському мосту автомобільне сполучення та почати роботи з будівництва метро на Троєщину.

Зараз якраз будується частина метрополітену, яка повинна з моста піти під землю, під залізницю. Також тривають роботи з будівництва переходу через залізницю, щоб доїхати до вулиці Бальзака. А з боку Бальзака ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття, яке приєднається до моста.

Коли роботи з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого фактично почався.

Раніше ми писали, що:

  • в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.
  • в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення пасажирам. Подія виявилося соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти