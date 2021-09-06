Немає грошей. Запуск метро на Виноградар знову перенесли

"Київметробуд" просить перенести терміни здачі об'єкта на травень 2023 року

На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 года / Фото: колаж "Сьогодні"

"Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену на житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни виконання робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

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Про це йдеться в матеріалах господарського суду міста Києва.

"Київметробуд" домагається від "Київського метрополітену" внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.

"Пункт 2.1" Підрядник... завершує і передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року, за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться в тексті постанови.

На даному етапі, генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену в 2017-2021 роки склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити роботи – не вистачає фінансування. Для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

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А що з метро на Троєщину?

У Києві планують до кінця 2021 року запустити на Подільсько-Воскресенському мосту автомобільне сполучення та почати роботи з будівництва метро на Троєщину.

Зараз якраз будується частина метрополітену, яка повинна з моста піти під землю, під залізницю. Також тривають роботи з будівництва переходу через залізницю, щоб доїхати до вулиці Бальзака. А з боку Бальзака ведуться роботи з облаштування дорожнього покриття, яке приєднається до моста.

Коли роботи з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого фактично почався.

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