Завтра у Києві обмежать рух транспорту: список вулиць

У Києві завтра, 24 листопада, буде обмежено рух у центрі міста. Причина – проведення масового заходу.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Так, у зв'язку із проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:
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- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейської площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Як працює транспорт під час карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
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