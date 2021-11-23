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Завтра у Києві обмежать рух транспорту: список вулиць

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 21:43
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Поліція попросила водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень та вибрати інші маршрути руху
У зв'язку з проведенням масового заходу у столиці обмежать рух
У зв'язку з проведенням масового заходу у столиці обмежать рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві завтра, 24 листопада, буде обмежено рух у центрі міста. Причина – проведення масового заходу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Так, у зв'язку із проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух на:

  • вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
  • Європейської площі;
  • вулиці Хрещатик;
  • бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
  • вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Як працює транспорт під час карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

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  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

Раніше ми писали:

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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