Жорсткий контроль. Чи зупинять в Києві роботу транспорту

Незважаючи на те, що місто потрапляє в червону зону карантину, міський транспорт працюватиме. Про це запевняють "Сьогодні" в Держпродспоживслужбі Києва.



У службі обіцяють, що буде максимально посилено контроль на всьому транспорті, також посилять проведення дезінфекції в рухомому складі.

"Згідно з нормами, в транспорті буде дозволено возити тільки сидячих пасажирів – набивати салон стоячими людьми суворо заборонено. Вже сформовані робочі групи, які контролюватимуть виконання цієї вимоги. Підкреслю, що групи будуть працювати жорсткіше, ніж це було раніше. До їхнього складу увійдуть співробітники поліції і фахівці служби безпеки на транспорті. Порушникам загрожують великі штрафи і навіть позбавлення ліцензії. І це стосується не тільки роботи маршруток, але і всього транспорту в столиці, метро в тому числі", – заявив сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

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