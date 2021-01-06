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3,7 млн тюльпанів на грядці в 24 км – цифровий альбом квіткових листівок

6 січня, 19:20

Олександр Марущак Олександр Марущак

Фестиваль квітів в числах: показуємо і розказуємо про яскраву подію весни-2021.

14 квітня недалеко від селища Мотижин в Макарівському районі Київської області (в "Добропарку") стартує найбільший в Україні фестиваль тюльпанів . Організатори обіцяють, що це буде сама яскрава (в прямому сенсі цього слова) подія весни.
Ми ж вирішили не чекати квітня, і створили свій квітково-цифровий фотоальбом, використовуючи знімки минулорічного фестивалю і цікаві факти нинішнього. Милуйтеся і дивуйтеся!

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І це ще не все
У парку також пройде фестиваль гігантських писанок, який раніше організовували на Софійській площі. Цього року тут побудують 120-метровий тунель з писанок-велетнів.

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Раніше ми повідомляли, що в підземному переході біля станції метро "Льва Толстого" жінка дарує киянам і гостям столиці позитив. вона продає тюльпани і троянди, які зроблені з тканини . Квіти жінка робить сама:

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Київ квіти писанки парк весна тюльпани позитив Добруцький цифри фестивалі

Джерело: Сьогодні

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